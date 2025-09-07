Az Ikast legyőzte a Bucuresti-et az FTC csoportjában a női kézilabda BL-ben

Az elmúlt tíz évben hatszor találkozott egymással a két csapat, ebből csak egyszer nyert az Ikast. Ezúttal már 10 perc játék után 5–1-re vezettek a dánok, és ez a különbség nagyjából az egész mérkőzésen megmaradt a felek között. A Bucuresti az első félidő hajrájában ugyan Djurdjina Jaukovics góljával feljött két gólra, az Ikast így is ötgólos előnnyel fordulhatott a második játékrészre.

A szünet után a dánok hét találattal elléptek, viszont az 53. percben még négygólos hátrányban lévő bukarestiek az utolsó percre 26–26-os állásnál egyenlítettek. Emilie Arntzen góljára Elizabeth Omoregie válaszolt, ám az utolsó másodpercben ismét Arntzen villant, így 28–27-re nyert az Ikast. A hazaiak részéről Arntzen és Jamina Roberts is hét góllal zárt, míg a vendégek részéről Omoregie talált be hétszer.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Ikast (dán)–CSM Bucuresti (román) 28–27 (17–12)