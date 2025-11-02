Nemzeti Sportrádió

A lelkes, harcos kézilabdázás jutalma: nyert Norvégiában a DVSC!

Vágólapra másolva!
2025.11.02. 16:01
null
DVSC: fontos siker Norvégiában (Fotó: EHF)
Címkék
női kézi BL DVSC-Schaeffler Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 6. fordulójában a DVSC 30–28-ra győzött a norvég Storhamar otthonában.

 

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler 28–30 (16–15) 
Hamar, 1300 néző. V: Vjacsics, Kazanegra (montenegróiak)
STORHAMAR: KROGH – Nordstrand 1, Lökka Hagen 3, OBAIDLI 8, Brandenborg 3 (1), SOLAS 5, MALÁ 4. Csere: Raasok (kapus), Mastad, Vatne 2, Skinnehaugen 2. Edző: Kenneth Gabrielsen
DVSC: PLACZEK – TOUBLANC 6 (4), HÁMORI 4, TÓVIZI 3, THORLEIFSDÓTTIR 5, JOVOVICS 4, PETRUS 3. Csere: Sercien-Ugolin, SZABÓ N. 3, Vámos M. 1, Hornyák D., Juhász K., Csernyánszki, Grosch 1. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 17. p.: 10–6. 23. p.: 10–11. 35. p.: 21–17. 47. p.: 23–22. 51. p.: 25–25. 54. p.: 27–25. 58. p.: 28–29. Kiállítások: 4, ill. 8 perc Hétméteresek: 2/1, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Kenneth Gabrielsen: – A mérkőzés jelentős részében vezettünk, a végén mégis pont nélkül maradtunk. Sajnos a végjátékban sokat hibáztunk, miközben a magyar együttes néhány kulcsjátékosa jelentősen feljavult.
Szilágyi Zoltán: – A meccs elején nehezen találtuk a távolságot az átlövőkkel szemben, ebből sok gólt kaptunk. Támadásban is sokat kellett variálnom, mire megtaláltam a leghatékonyabb összeállítást. Örülök, hogy mindkét félidőben komoly hátrányból tudtunk visszajönni, ehhez az is kellett, hogy a kulcsjátékosaink magukra vállalják a felelősséget és átlendítsék a csapatot a nehézségeken. A nyitott védekezés ezúttal nagyon bejött, ráadásul a szélről jött lövéseket Adrianna Placzek jellemzően védte. Ez egy hatalmas győzelem egy nagyon jó csapat otthonában, a szív diadala.

ELVESZETT CSOMAGOKKAL FŰSZEREZETT, viszontagságos utazás után érkezett meg Norvégiába a DVSC együttese. A szombat hajnali indulás után az amszterdami átszállás során elkeveredett a csomagok nagy része. A játékosok éppen az ilyen esetek elkerülésére a közvetlen meccsfelszerelésüket (mez, nadrág, cipő) mindig a kézipoggyászban viszik, ám a nagy táskák hiánya így is jelentős gondot jelentett, elmaradt a délutánra tervezett edzés. „Norvég stílusban, rendkívül gyorsan kézilabdázik a Storhamar, szóval észnél kell lennünk. Szeretnénk mindenképpen pontot szerezni, ehhez viszont ki kell hoznunk magunkból a maximumot” – fogalmazott a mérkőzést megelőzően a debreceniek lengyel kapusa, Adrianna Placzek.

Kapkodva kezdett a Loki a hamari arénában, néggyel is elhúzott a norvég bajnok, de aztán rendezte a sorokat Szilágyi Zoltán csapata. Összeállt a védekezés, támadásban pedig Szabó Nina pályára lépése jelentett pluszt, így a szünetre csak egy gól maradt a Storhamar előnyéből.

A második játékrész kezdete sem a debrecenieké volt, újra meglépett a Storhamar, néggyel is vezetett, ám szerencsére nem kezdett el pánikolni a magyar együttes, sőt…

Jovana Jovovics és Hámori Konszuéla lépett elé vezérré, Szabó Nina újra hozzá tudott tenni a támadójátékhoz, míg a kapuban Placzek brillírozott a hajrában. Pedig a végjátékot még kétgólos hátrányból kezdte a Debrecen, de innen már minden tökéletesen működött. Az északiak nem tudtak mit kezdeni az öt egyes védekezéssel, így a sok majdnem siker után ezúttal megnyerte a továbbjutás szempontjából nagyon fontos meccset a DVSC. A 30–28-as sikernek köszönhetően a Loki a továbbjutást érő hatodik helyre lépett elő. Szilágyiék november 8-án a korábbi debreceni Vámos Petrát is foglalkoztató metzieket fogadják.

A CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. GYŐR66210–155+55 12 
2. Metz651191–155+36 10 
3. Gloria Bistrita642172–184–12 
4. Esbjerg633192–181+11 
5. Storhamar624153–152+1 
6. DEBRECEN624173–182–9 
7. Borussia Dortmund624168–193–25 
8. Buducsnoszt66126–183–57 

 

női kézi BL DVSC-Schaeffler Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL
Legfrissebb hírek

Bukarestben győzött az Odense a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
1 órája

Női kézilabda BL: Szikora nélkül kapott ki a Dortmund, továbbra is pont nélkül a Buducsnoszt

Kézilabda
2 órája

Sorozatban negyedszer nyert a Bajnokok Ligájában az FTC

Kézilabda
23 órája

Sako nagy mérkőzésén a Győr megverte a Metzet

Kézilabda
Tegnap, 17:35

Veretlenek csatáznak Győrben, dán riválist fogad a Ferencváros

Kézilabda
Tegnap, 11:28

Albek Anna szerint félelmetes a Győr védekezése

Kézilabda
2025.10.31. 19:07

Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt

Kézilabda
2025.10.26. 17:38

Norvégiában is hibátlan maradt a Metz a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.10.25. 20:00
Ezek is érdekelhetik