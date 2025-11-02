A lelkes, harcos kézilabdázás jutalma: nyert Norvégiában a DVSC!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler 28–30 (16–15)

Hamar, 1300 néző. V: Vjacsics, Kazanegra (montenegróiak)

STORHAMAR: KROGH – Nordstrand 1, Lökka Hagen 3, OBAIDLI 8, Brandenborg 3 (1), SOLAS 5, MALÁ 4. Csere: Raasok (kapus), Mastad, Vatne 2, Skinnehaugen 2. Edző: Kenneth Gabrielsen

DVSC: PLACZEK – TOUBLANC 6 (4), HÁMORI 4, TÓVIZI 3, THORLEIFSDÓTTIR 5, JOVOVICS 4, PETRUS 3. Csere: Sercien-Ugolin, SZABÓ N. 3, Vámos M. 1, Hornyák D., Juhász K., Csernyánszki, Grosch 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 17. p.: 10–6. 23. p.: 10–11. 35. p.: 21–17. 47. p.: 23–22. 51. p.: 25–25. 54. p.: 27–25. 58. p.: 28–29. Kiállítások: 4, ill. 8 perc Hétméteresek: 2/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Kenneth Gabrielsen: – A mérkőzés jelentős részében vezettünk, a végén mégis pont nélkül maradtunk. Sajnos a végjátékban sokat hibáztunk, miközben a magyar együttes néhány kulcsjátékosa jelentősen feljavult.

Szilágyi Zoltán: – A meccs elején nehezen találtuk a távolságot az átlövőkkel szemben, ebből sok gólt kaptunk. Támadásban is sokat kellett variálnom, mire megtaláltam a leghatékonyabb összeállítást. Örülök, hogy mindkét félidőben komoly hátrányból tudtunk visszajönni, ehhez az is kellett, hogy a kulcsjátékosaink magukra vállalják a felelősséget és átlendítsék a csapatot a nehézségeken. A nyitott védekezés ezúttal nagyon bejött, ráadásul a szélről jött lövéseket Adrianna Placzek jellemzően védte. Ez egy hatalmas győzelem egy nagyon jó csapat otthonában, a szív diadala.

ELVESZETT CSOMAGOKKAL FŰSZEREZETT, viszontagságos utazás után érkezett meg Norvégiába a DVSC együttese. A szombat hajnali indulás után az amszterdami átszállás során elkeveredett a csomagok nagy része. A játékosok éppen az ilyen esetek elkerülésére a közvetlen meccsfelszerelésüket (mez, nadrág, cipő) mindig a kézipoggyászban viszik, ám a nagy táskák hiánya így is jelentős gondot jelentett, elmaradt a délutánra tervezett edzés. „Norvég stílusban, rendkívül gyorsan kézilabdázik a Storhamar, szóval észnél kell lennünk. Szeretnénk mindenképpen pontot szerezni, ehhez viszont ki kell hoznunk magunkból a maximumot” – fogalmazott a mérkőzést megelőzően a debreceniek lengyel kapusa, Adrianna Placzek.

Kapkodva kezdett a Loki a hamari arénában, néggyel is elhúzott a norvég bajnok, de aztán rendezte a sorokat Szilágyi Zoltán csapata. Összeállt a védekezés, támadásban pedig Szabó Nina pályára lépése jelentett pluszt, így a szünetre csak egy gól maradt a Storhamar előnyéből.

A második játékrész kezdete sem a debrecenieké volt, újra meglépett a Storhamar, néggyel is vezetett, ám szerencsére nem kezdett el pánikolni a magyar együttes, sőt…

Jovana Jovovics és Hámori Konszuéla lépett elé vezérré, Szabó Nina újra hozzá tudott tenni a támadójátékhoz, míg a kapuban Placzek brillírozott a hajrában. Pedig a végjátékot még kétgólos hátrányból kezdte a Debrecen, de innen már minden tökéletesen működött. Az északiak nem tudtak mit kezdeni az öt egyes védekezéssel, így a sok majdnem siker után ezúttal megnyerte a továbbjutás szempontjából nagyon fontos meccset a DVSC. A 30–28-as sikernek köszönhetően a Loki a továbbjutást érő hatodik helyre lépett elő. Szilágyiék november 8-án a korábbi debreceni Vámos Petrát is foglalkoztató metzieket fogadják.