F1: a Honda győzelemre tör az Astonnal

Alig ért véget a 2025-ös bajnoki idény, máris minden szem a 2026-osra szegeződik, hiszen jövőre az F1-történelem egyik legátfogóbb technikai szabályváltozása jön, amelynek központi eleme a motor. Noha 2020 végén a Honda bejelentette, hogy egy évvel később elhagyja a sorozatot, a Red Bull 2021-es egyéni vb-címével végződő idény miatt meggondolta magát. Ekkor viszont már túl késő volt, mert a Milton Keynes-i istálló a motorpartnerektől való függést megunva úgy döntött, a folytatásban saját magának épít erőforrást.

Az F1 szereplői ugyanakkor meg­egyeztek abban, hogy a 2022 és 2025 közötti időszakra befagyasztják a motorfejlesztéseket, így a Red Bull még ebben a négy évben is a Hondától vásárolta a V6-os turbóhibrideket, amelyeket viszont már saját gyárában készített elő a versenyekre. A csapat időközben úgy döntött, hogy 2026-tól a Forddal lép technikai együttműködésre, a japánoknak ezért új partner után kellett nézni, ami épp kapóra jött az Aston Martinnak. A silverstone-i istállónak tehát a következő évtől a Honda lesz az exkluzív motorbeszállítója, vagyis a két mérnöki brigád szoros szimbiózisban alkothatja meg az autót és az erőforrást.

Mivel a technikai stábot vezető Adrian Newey március óta gőzerővel dolgozik a vadonatúj 2026-os konstrukción, a Honda versenyrészlegét irányító Kodzsi Vatanabe hisz benne, hogy kapásból sikeres lesz a házasság. „Hosszú távon természetesen az együttműködésünk célja a világbajnoki győzelem – mondta az Aston Martin honlapjának adott interjúban a japán elnök. – Kapcsolatunk túlmutat a technikai együttműködésen, a víziónk is egyezik. Az Aston Martin technológiai campusát óriási szenvedély és kiváló minőség jellemzi. Tegyük hozzá mindehhez a Honda fejlesztési képességeit a győztes hajtóegységek megalkotásában, és ez alapján megvan a projektben a potenciál, hogy sikeres legyen az F1-ben – nemcsak 2026-ban, hanem ’27-ben, ’28-ban és azon túl is. Valami nagyon különleges dolog küszöbén állunk.”

A Honda az 1960-as évek óta egyfajta „se veled, se nélküled” kapcsolatban áll az F1-gyel, mert hiába jellemzik szerepvállalását rendre hangos sikerek, szinte mindig egyik pillanatról a másikra dönt a sportág elhagyása mellett – sokkolva a vb-sorozat közegét. Így volt ez a 2020-as bejelentéskor, de előtte 2008 végén, valamint az 1990-es évek elején is. Vatanabe úgy véli, mindezek ellenére a japán márka a csúcskategóriához tartozik.

„Szerintem a Honda nem tud az F1 nélkül élni. Mindazonáltal az erőforrásokat érintő 2026-os változások fontos szerepet játszottak abban a döntésben, hogy visszatérünk a sportágba. Az előírások alapján fele-fele arányban adja az összteljesítményt a belső égésű, illetve az elektromos motor – utóbbi szerepe majdnem megtriplázódik az eddigiekhez képest. A fenntartható üzemanyag használatát is beleszámítva mindez teljes összhangban van a Honda jövőbeli filozófiájával a hajtásláncokat illetően.”