Magyar és külföldi világsztárok részvételével a budapesti BL-döntő előtt is megrendezik a Legendák Tornáját

Mint ismert, a 2026-ban a Puskás Arénában rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét. A május 30-ai, szombati mérkőzés előtt több programot is rendeznek, az UEFA Champions Festival hivatalos programjának részeként május 28. és 31. között számos eseményt rendeznek Budapesten a Hősök terén.

Idén is megrendezik a több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvendő Legendák Tornáját, ezúttal fedett csarnokban, a Papp László Budapest Sportarénában. A szervezők több mint 11 ezer nézőt várnak, gazdag kísérőprogramokkal, személyes találkozási lehetőséggel a legendákkal, valamint exkluzív nyereményjátékokkal.

„A Legendák Tornája tavaly is nagy sikert aratott Münchenben, ahol telt ház előtt szórakoztatták a közönséget olyan korábbi világsztárok, mint Luís Figo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos vagy Andrés Iniesta, valamint különleges vendégek is színesítették a programot. A legendás focistákból álló csapatok – köztük első alkalommal magyar játékosok – 2026-ban, Budapesten is megmérkőznek egymással az Ultimate Champions címért” – írja az Magyar Labdarúgó-szövetség.