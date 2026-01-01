Nemzeti Sportrádió

NS-infó: még egyeztet a részletekről az AEK és a Fradi Varga Barnabás ügyében

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.01. 12:32
null
Küszöbön Varga Barnabás klubváltása (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
labdarúgó NB I Varga Barnabás átigazolás AEK Athén Ferencváros
A lehetséges átigazolásról elsőként beszámoló Nemzeti Sporthoz hasonlóan a görög Sport24 is úgy tudja, a Ferencváros magyar válogatott csatára, Varga Barnabás nagyon közel áll ahhoz, hogy az AEK Athén labdarúgója legyen. Információnk szerint a két klub között még folyamatban van a részletek pontosítása.

A Sport24 információja szerint Varga Barnabás átigazolási ügye az utolsó szakaszához érkezett, a 31 éves játékost nagyon kevés választja el attól, hogy sárga-feketébe öltözzön – mi szerdán arról számoltunk be, hogy hamarosan orvosi vizsgálat következhet. Úgy tudjuk, hogy a Ferencváros és az AEK a megállapodás részletein dolgozik, tehát még nincs aláírt szerződés, így egyelőre nem tudni, Varga mikor utazik Athénba.

Labdarúgó NB I
21 órája

NS-infó: közel a megállapodás, Varga Görögországban folytathatja

A Nemzeti Sport információi szerint nagyon közel a megállapodás, az AEK lehetett a kérő, amelyről már a Fradinál is nyíltan beszélnek.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke évértékelő beszédében már jelezte, hogy ajánlat érkezett a válogatott támadóért.

„Vargát eladjuk, mint a szél! Pedig még másfél évig érvényes a szerződése, nem lennénk kötelesek eladni. De nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, ne menj. Meg is érkezett érte az első ajánlat.”

Arról egyelőre nincs információ, hogy az AEK 26 éves középpályása, Robert Ljubicic része-e az üzletnek – néhány nappal ezelőtt a Laola1 úgy értesült, hogy a Fradi megszerezné az osztrák-horvát játékost.

A már említett görög forrás terjedelmes portrét is közölt Vargáról, kiemelve többek között a gólkirályi címeit és az Európa-ligában való eredményességét. Az írásban megemlítik, hogy Varga későn érő típus, de arra az ijesztő esetre is felhívták a figyelmet, ami a 2024-es Eb-n történt vele Skócia ellen.

A cikk szerint Varga tökéletes párja lehet a korábbi Real Madrid-támadónak, Luka Jovicsnak és az angolai Zininek is – az AEK Athén vezetőedzője, az egykor Székesfehérváron is dolgozó Marko Nikolics a kétcsatáros játékot preferálja.

 

labdarúgó NB I Varga Barnabás átigazolás AEK Athén Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Fradi megállapodott az AEK Athénnal Varga Barnabás klubváltásáról – sajtóhír

Labdarúgó NB I
1 órája

NS-infó: közel a megállapodás, Varga Görögországban folytathatja

Labdarúgó NB I
21 órája

Kubatov Gábor: Vargát eladjuk, mint a szél!

Labdarúgó NB I
21 órája

DVSC: a polgármester megerősítette a tulajdonosváltást

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:07

„A Varga Barnabás iránti érdeklődés arányban áll a teljesítményével”

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 16:51

Kanadai hátvédet igazolt a Ferencváros jégkorongcsapata – hivatalos

Jégkorong
2025.12.30. 13:01

Felkészülés: szerb, illetve szlovén együttesekkel csap össze a DVSC Törökországban

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 11:24

Bognár Tamás: Az önértékelés kiemelten fontos, ez a fejlődés alapja

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 10:28
Ezek is érdekelhetik