NS-infó: még egyeztet a részletekről az AEK és a Fradi Varga Barnabás ügyében

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke évértékelő beszédében már jelezte, hogy ajánlat érkezett a válogatott támadóért.

„Vargát eladjuk, mint a szél! Pedig még másfél évig érvényes a szerződése, nem lennénk kötelesek eladni. De nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, ne menj. Meg is érkezett érte az első ajánlat.”

Arról egyelőre nincs információ, hogy az AEK 26 éves középpályása, Robert Ljubicic része-e az üzletnek – néhány nappal ezelőtt a Laola1 úgy értesült, hogy a Fradi megszerezné az osztrák-horvát játékost.

A már említett görög forrás terjedelmes portrét is közölt Vargáról, kiemelve többek között a gólkirályi címeit és az Európa-ligában való eredményességét. Az írásban megemlítik, hogy Varga későn érő típus, de arra az ijesztő esetre is felhívták a figyelmet, ami a 2024-es Eb-n történt vele Skócia ellen.

A cikk szerint Varga tökéletes párja lehet a korábbi Real Madrid-támadónak, Luka Jovicsnak és az angolai Zininek is – az AEK Athén vezetőedzője, az egykor Székesfehérváron is dolgozó Marko Nikolics a kétcsatáros játékot preferálja.