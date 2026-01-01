Nemzeti Sportrádió

Kenyai és hazai győztes a madridi szilveszteri futáson

2026.01.01. 09:49
Címkék
San Silvestre Vallecana Marta García atlétika futás Geoffrey Kamworor
A férfiaknál a kenyai Geoffrey Kamworor, a nőknél a spanyol Marta García nyerte a 61. alkalommal megrendezett San Silvestre Vallecana elnevezésű madridi utcai futóversenyt, melyen 42 ezren vettek részt.

A 10 kilométeres távon a háromszoros félmaratoni világbajnok és kétszeres New York Marathon-győztes Geoffrey Kamworor tempóját egyetlen ellenfele sem bírta a célig, végül 27:40 perces eredménnyel nyert a 33 éves futó. Mögötte két spanyol, Jesús Ramos és Aarón Las Heras végzett a második és harmadik helyen, 27:56-tal, illetve kerek 28 perccel.

A nőknél a 28 esztendős Marta García, a 2024-es római Európa-bajnokság 5000 méteres számának bronzérmese megvédte a címét és tovább javította az eddigi rekordot azzal, hogy 31:11 perc alatt ért célba. A második a holland Diane van Es lett 31:18-cal, a harmadik pedig a spanyol Carla Gallardo 31:25-tel.

 

