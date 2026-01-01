Egy év, 365 fotó: vb-ezüst Vitektől, vb-bronz Halásztól, Fritschtől és Akilovtól, dartsünnep Budapesten – ilyen volt 2025 szeptembere

A kalapácsvető Halász Bence és az ökölvívó Akilov Pilip egyaránt bronzéremmel tért haza sportága szeptemberben megrendezett világbajnokságáról; birkózóink közül Vitek Dárius ezüstös, Fritsch Róbert bronzos vb-t zárt; a felnőttek között három aranyéremnek örülhettünk a győri maratoni kajak-kenu világbajnokságon. Filutás Viktor különleges versenyben, a pályakerékpárosok motorvezetéses számában szerzett Európa-bajnoki címet, és ha már kerekek: Kiss Norbert a világ legeredményesebb kamionversenyzője lett. A kézilabdázó Lékai Máté elköszönt a válogatottól; Babos Tímea párosban WTA-tornát nyert; férfi futsalosaink kijutottak az Európa-bajnokságra; a világ legjobb dartsozói Budapesten versenyeztek; Ousmane Dembélé kapta meg az Aranylabdát; labdarúgó-válogatottunk egy-egy döntetlennel és vereséggel kezdte meg a vb-selejtezőt.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került. Íme, 2025 szeptembere képeken!

fotó Egy nap, egy kép – 2025. szeptember

A galéria a képre kattintva indítható. S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 SZEPTEMBERÉBEN… …figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év kilencedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik. Három számban diadalmaskodott a racicei Európa-bajnokságon, a milánói világbajnokságról arany- és bronzéremmel tért haza, mindezt a győri maratoni vb-n elért rövid körös sikerével fejelte meg. Nem kérdés, a Szolnoki KKK 24 éves kajakozója, CSIKÓS ZSÓKA idén berobbant a nemzetközi élmezőnybe.

A korunk egyik legnépszerűbb és legkiválóbb sportolóját, ARMAND DUPLANTIST bemutató négyrészes sorozatunkban nemcsak a rúdugrás világcsúcstartójának versenyzői pályafutását tekintettük át, hanem foglalkoztunk családi hátterével, érdeklődési körével, például a golfozással, és azzal is, hogy egyre több időt tölt zenei stúdióban.

A PSG-vel 2025-ben Bajnokok Ligáját, francia bajnokságot és Francia Kupát nyerő OUSMANE DEMBÉLÉ szeptemberben megkapta az Aranylabdát, majd az év végén a FIFA ankétján is őt választották meg az év legjobb labdarúgójának. Eddigi karrierjét négyrészes sorozatban mutattuk be.