Egy év, 365 fotó: vb-ezüst Vitektől, vb-bronz Halásztól, Fritschtől és Akilovtól, dartsünnep Budapesten – ilyen volt 2025 szeptembere
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 szeptembere képeken!
A galéria a képre kattintva indítható.
