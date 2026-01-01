Curry 26 pontja győzelmet ért, több rangadón is az utolsó pillanatok döntöttek az NBA-ben

Izgalmas végjáték döntött Indianapolisban is: Paolo Banchero 7.5 másodperccel a vége előtt dobta a győztes kosarat, amellyel az Orlando Magic 112–110-re nyert a Pacers ellen. Hasonlóan szoros mérkőzésen fordított a San Antonio Spurs, Julian Champagnie karriercsúcsot jelentő 36 pontjával és klubrekordot jelentő 11 triplájával 134–132-re legyőzve a New York Knickset.

A Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell vezérletével (34 pont, 10 lepattanó, 7 gólpassz) magabiztosan verte a Phoenix Sunst, míg Shai Gilgeous-Alexander 30 ponttal irányította sima, 124–95-ös győzelemre az Oklahoma City Thundert a Portland ellen.

Az Atlanta Hawks megszakította hétmeccses vereségsorozatát a Minnesota ellen, a Denver Nuggets pedig tartalékos kerettel is nyerni tudott Torontóban. A nap egyik meglepetését a Washington Wizards szolgáltatta, amely CJ McCollum utolsó másodperces kosarával fordított és győzött Milwaukee-ban.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Golden State Warriors 125–132

Indiana Pacers–Orlando Magic 110–112

Atlanta Hawks–Minnesota Timberwolves 126–102

Cleveland Cavaliers–Phoenix Suns 129–113

San Antonio Spurs–New York Knicks 134–132

Chicago Bulls–New Orleans Pelicans 134–118

Toronto Raptors–Denver Nuggets 103–106

Oklahoma City Thunder–Portland Trail Blazers 124–95

Milwaukee Bucks–Washington Wizards 113–114