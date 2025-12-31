Az aranylabdás a legjobb háromban sincs, Szoboszlai Dominik bekerült – íme, 2025 tíz legjobb futballistája

FONTOS MEGJEGYEZNI, hogy a következő lista a szerző szubjektív rangsora, amivel lehet és ér is vitatkozni a kommentekben. Rengeteg olyan játékos lemaradt, akinek jogos lett volna a helye a legjobb tíz között, hiszen ennél sokkal több fantasztikus teljesítmény láttunk idén (is), továbbá azt is meg kell említeni, hogy a rangsorolásnál NEM a trófeák száma és a csapatsikerek döntöttek, hanem az egyéni performansz, statisztikák, nagy meccseken nyújtott teljesítmények.

10. SZOBOSZLAI DOMINIK

Azonnal szögezzük le, hogy korántsem azért van rajta listánkon, mert magyar, hanem mert a teljesítménye erre a polcra helyezi, s ezt még leírni is hátborzongató. Nem a 2024–2025-ös és a 2025–2026-os idényt vizsgáltuk egyben, hanem a 2025-ös naptári esztendőt, így pedig kijelenthetjük: ott van a világ élvonalában, a legjobbak között. Szoboszlainak már a tavasza is pazarra sikerült, kulcsemberként bajnok lett a Liverpoollal, de ősszel messze csapata legjobb, legfontosabb játékosa, aki belső középpályásként, irányítóként, vagy adott esetben szélsőként és szélső védőként is hátán cipeli a Liverpoolt, miközben a kanadai pontokkal sem marad adós, a Bajnokok Ligájában hat meccsnél hatnál jár. Védőmunkája elit, a letámadásban a világ egyik legjobbja, mélységi passzai ülnek, miközben már a kapura is jóval veszélyesebb, többet próbálkozik lövéssel, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor.

9. GABRIEL MAGALHAES

Nem árulunk zsákbamacskát, az egyetlen védő a listán. Gabriel nem a világ legjobb belső védője, jó eséllyel még csapaton belül is van nála jobb játékos posztján az Arsenalban, mégpedig William Saliba, de amit a brazil 2025-ben művelt, amellett nem lehet szó nélkül elmenni. Amellett, hogy védekezésben, megelőző szerelésekben, párharcokban elit szintet hoz hátul, elöl, a szögleteknél csapata talán legfontosabb játékosa, minden rögzített szituációban ott van a gólveszély, ha felé megy a labda. Az Arsenal tavasszal akkor esett kissé szét, amikor ő kidőlt, ősszel újra bizonyította, mennyire kulcsfontosságú futballista.

8. RAPHINHA

A név, amelyről a legtöbb futballvita született az elmúlt hónapokban. Sokakat meglepett, hogy az Aranylabda-gálán és a FIFA éves díjátadóján sem kapott „elég” szavazatot, a voksolók nem emelték ki annyira, mint arra a teljesítménye predesztinálta volna, ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy igazán ellenállhatatlan játékot még 2024 őszén, a múlt idény első felében mutatott, azóta „csak szimplán klasszis”. Raphinha tavasszal és ősszel is bajlódott sérüléssel, összesen nem érte el a 25 kanadai pontot az esztendőben. Viszont pont az utóbbi hetekben látjuk, mennyire elengedhetetlen, kulcsfontosságú figurája az FC Barcelonának: visszatérésekor azonnal kiszorította Marcus Rashfordot, s ugyanúgy ontja a gólokat, mint korábban. Helye van a listán, ha a múlt idény őszét is néznénk előrébb lenne, de így „csak” a nyolcadik.

7. PEDRI

Csendes zongoracipelőként hathat Pedri teljesítménye, miközben a világ egyik (ha nem a...) legjobb középpályása. Az FC Barcelona spanyol klasszisa ebben az évben is a katalán sztárcsapat motorja volt, aki úgy forog ki az ellenfél letámadásából, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna, aki nem érzi a nyomást, akinél ha a labda van, úgy tűnik, hogy mindenre van ideje a pályán. Nála nem a gólok és a gólpasszok a döntő tényezők, a játékszervezését, a támadóharmadba eljuttatott labdáit kell figyelni, csodálni.

6. LAMINE YAMAL

A világ legnagyobb tehetségét, a még mindig csak 18 éves, a világsztár státuszt már így is jó ideje viselő Lamine Yamalt sem könnyű elhelyezni a sorban, hiszen egészen monumentális, ellenállhatatlan, fantasztikus játékot nyújtott a tavasz során, bajnoki címig és kis híján BL-döntőig cipelte az FC Barcelonát – amely tehát egymás után három játékost ad a listánkra –, ráadásul ősszel is remekel, már 9 gólnál és 11 gólpassznál tart minden sorozatot figyelembe véve. Hatékonyságával azonban lehet vitatkozni. Yamal már „Messi féle” gravitációval rendelkezik a Barcában, minden támadás rajta fut át, rengeteget cselez és próbálkozik. Ebből kijönnek fantasztikus dolgok, meg néhány negatívum is: a La Ligában messze neki van a legtöbb elvesztett labdája, emellett pedig úgy próbálkozik ő a legtöbb lövéssel, hogy a góllövőlistán nincs a legjobbak között, hét találata van a bajnokságban. Utóbbiak miatt „csak” hatodik, de nem kérdés, a világ egyik legjobbja.

5. ERLING HAALAND

Amennyire Haaland-szinten átlagos volt a tavasza, s ő sem tudta feljebb tornászni a harmadik helynél a Premier League-tabellán a Manchester Cityt, annyira elképesztő az, amit most, az ősz folyamán művelt. Haaland a válogatottban sorra dönt meg mindenféle rekordot, találataival kilőtte egyenes ágon Norvégiát a világbajnokságra, miközben a Premier League-ben lassan külön góllövőlistát nyitnak számára: 19 gólnál jár, nyolccal előzve a második és tízzel a harmadik helyezettet. A norvég csatárklasszis klubszinten 40 góllal zárja az esztendőt, de mindezt úgy, hogy 25-öt augusztus óta szerzett.

4. OUSMANE DEMBÉLÉ

Aki kikéri magának, hogy a friss aranylabdás mit keres egy ilyen listán a legjobb három helyezetten kívül, annak elárulom: négy gól, négy gólpassz. Ennyit termelt Dembélé minden sorozatot figyelembe véve 2025 őszén, ami a rossz, de a kiemelkedő teljesítménytől is messze van, gyakorlatilag takaréklángon ég, miközben sérülések is hátráltatják szép számmal. No, de ha már egész évet vizsgálunk, a tavasza mellett nem lehet elmenni szó nélkül, az esztendő elején ontotta a gólokat, mindenkit kétvállra fektetett ő és a PSG, triplázott csapatával, a Bajnokok Ligája döntőjében pedig a letámadásban nyújtott örökké emlékezeteset – bizony, ebből a műfajból is lehet ilyet. Összességében 31 góllal zárta az évet klubszinten.

3. VITINHA

Sokan csak a BL-győzelemmel és a triplázással magyarázták, hogy ennyire előkelő helyeken végzett a múlt idény legjobbjait összesítő listákon, pedig egyáltalán nem erről van szó, a világ egyik legjobbja a posztján, 2025 egyértelműen legjobb középpályása. Vitinha nagyon hasonló játékos, mint a listán már előkerülő Pedri, hiszen fantasztikus érzékkel és ritmussal mozog ki a nyomás alól, hatosként irányítja a csapatot, rengeteg kulcspasszt és támadóharmadba juttatott labdát oszt ki, miközben a kapu elé érve is tud hatékony lenni. Sallangmentes, szinte teljesen hiba nélküli játékát nemcsak 2025 tavaszán, hanem az ősszel is megvillantotta. Konzisztensen.

2. KYLIAN MBAPPÉ

Kezdjük a statisztikákkal, mert a francia világbajnoknál van jó néhány, amit el lehet „durrogtatni” így szilveszter alkalmából. Egyrészt, Kylian Mbappé 59 góllal zárt ebben az évben a Real Madrid színeiben, amivel beérte a vonatkozó rangsorban első Cristiano Ronaldót, mint rekordtartót, másrészt összesen 66 gólt termelt 2025-ben a válogatott meccsekkel együtt, ami az év legjobb, s a 21. század negyedik legjobb teljesítménye: csak Lionel Messi (91), Robert Lewandowski és Cristiano Ronaldo (egyaránt 69) előzi meg. Mbappé múlt ősszel még szenvedett a Real Madridban, de tavaszra berobbant, aranycipős lett, s nagyon úgy tűnik, akár duplázhat is ezen a téren, a La Ligában simán vezeti a góllövőlistát, de azért Haaland vagy éppen listánk első helyezettje veszélyes lehet rá. A letámadásból továbbra sem veszi ki a részét, kap miatta kritikákat, de amikor valaki ennyi gólt szerez elöl, van mentsége lustálkodni védekezésben.

Bár csak tíz játékost mutat a lista, közvetlen mögöttük 11. helyen Michael Olise végzett, a Bayern München támadója, akinek fantasztikus, a közvélemény által alaposan alulértékelt éve volt: 33 gólban vette ki a részét, miközben befejezőként, egy az egyező szélsőként és előkészítőként, irányítóként is tündökölt. A középpályások közül Declan Rice (Arsenal) állt még a legközelebb a felkerüléshez, a védőknél a PSG BL-győztes szélső párosát, Asraf Hakimit és Nuno Mendest kell megemlíteni, míg a kapusoknál az Arsenal játékosa, David Raya került szóba. Kommentekben várjuk, kinek a neve nem került megemlítésre úgy, hogy egyébiránt megérdemelte volna... AKIK KIS HÍJÁN FELKERÜLTEK...

1. HARRY KANE

A világ legjobb játékosa 2025-ben, pont. Harry Kane egészen fantasztikus egyéni évet tudhat maga mögött, miközben úgy tűnik, idén a Bayern München sem lesz könnyen megállítható Európában, hogy a Bundesligáról már ne is beszéljünk, azt letarolja. Kane-nek 51 gólja lett 2025-ben klubszinten, a vonatkozó rangsor második helyén végzett, de csak az ősz folyamán 30 (!) gólt szerzett a Bayern Münchenben, miközben három gólpasszt is kiosztott. Amellett, hogy Haalanddal és Mbappéval kiegészülve a világ jelenlegi három legjobb, leghatékonyabb kilencesének az egyike, ő korántsem csak a góllövésben emelkedik ki. Ha kell irányít, védekezik, letámad, sőt, volt, hogy hatosként, belső középpályásként is bevetették, s fantasztikusan nézett ki. Egészen komplett futballista, aki ha így folytatja 2026 tavaszán is, akár egy aranylabdával is megkoronázhatja karrierjét.