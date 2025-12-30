Szerdai sportműsor: Ügetőszilveszter, Afrika-kupa, Négysáncverseny, Tour de Ski

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

3. FORDULÓ

E-CSOPORT

17.00: Egyenlítői-Guinea–Algéria

17.00: Szudán–Burkina Faso

F-CSOPORT

20.00: Gabon–Elefántcsontpart

20.00: Mozambik–Kamerun

SZAÚDI BAJNOKSÁG

12. FORDULÓ

16.25: Neom–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)

18.30: Al-Holood–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ

Csütörtök, 1.30: Ohio State–Miami, Dallas (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

Spengler-kupa, döntő

12.00: U.S. Collegiate Selects United States–Switzerland HC Davos (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.00: Ügetőszilveszter, Kincsem Park (Tv: Sport1)

TÉLI SPORTOK

Sífutás, Tour de Ski

11.15: férfiak, 5 km, szabad stílus, tömegrajtos, Toblach (Tv: Eurosport1)

14.30: nők, 5 km, szabad stílus, tömegrajtos, Toblach (Tv: Eurosport1)

Síugrás

12.50: világkupa, nők, HS 142, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)

16.00: férfiak, négysánc, HS 142, selejtező, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Válogatás a Sportreggel legjobb műsoraiból

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Sport a Rádiókabaréban a múlt században

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Engi Klára

12.35: Bajnokok Szegő Tiborral – Mincza-Nébald Ildikó

13.00: Közös Lista – Tóth Béla összeállítása

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Virányi Zsolt

15.00: Labdarúgás, válogatottunk és a Ferencváros 2025-ös szereplése

16.00: Kézilabda, 2025-ös éves visszapillantó

17.00: Sporthorgászat. A legnagyobb fogás! Vendég: Biros Péter

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Atlétika, Obádovics Gyula szenior országos bajnok síkfutóval beszélgetett Balogh Balázs

19.00: Labdarúgás, válogatottunk és a klubok 2025-ös szereplése

20.00: Születésnapi beszélgetés Deák Horváth Péterrel

21.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Nemzeti Sportrádió hangjai életük legemlékezetesebb sportélményéiről beszélnek