Szerdai sportműsor: Ügetőszilveszter, Afrika-kupa, Négysáncverseny, Tour de Ski
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
3. FORDULÓ
E-CSOPORT
17.00: Egyenlítői-Guinea–Algéria
17.00: Szudán–Burkina Faso
F-CSOPORT
20.00: Gabon–Elefántcsontpart
20.00: Mozambik–Kamerun
SZAÚDI BAJNOKSÁG
12. FORDULÓ
16.25: Neom–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)
18.30: Al-Holood–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ
Csütörtök, 1.30: Ohio State–Miami, Dallas (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
Spengler-kupa, döntő
12.00: U.S. Collegiate Selects United States–Switzerland HC Davos (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.00: Ügetőszilveszter, Kincsem Park (Tv: Sport1)
TÉLI SPORTOK
Sífutás, Tour de Ski
11.15: férfiak, 5 km, szabad stílus, tömegrajtos, Toblach (Tv: Eurosport1)
14.30: nők, 5 km, szabad stílus, tömegrajtos, Toblach (Tv: Eurosport1)
Síugrás
12.50: világkupa, nők, HS 142, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)
16.00: férfiak, négysánc, HS 142, selejtező, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Válogatás a Sportreggel legjobb műsoraiból
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Sport a Rádiókabaréban a múlt században
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Engi Klára
12.35: Bajnokok Szegő Tiborral – Mincza-Nébald Ildikó
13.00: Közös Lista – Tóth Béla összeállítása
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Virányi Zsolt
15.00: Labdarúgás, válogatottunk és a Ferencváros 2025-ös szereplése
16.00: Kézilabda, 2025-ös éves visszapillantó
17.00: Sporthorgászat. A legnagyobb fogás! Vendég: Biros Péter
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Atlétika, Obádovics Gyula szenior országos bajnok síkfutóval beszélgetett Balogh Balázs
19.00: Labdarúgás, válogatottunk és a klubok 2025-ös szereplése
20.00: Születésnapi beszélgetés Deák Horváth Péterrel
21.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Nemzeti Sportrádió hangjai életük legemlékezetesebb sportélményéiről beszélnek