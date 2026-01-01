India javítja doppingellenőrzési rendszerét

Az ügynökség a Deccan Herald című helyi újságnak az után nyilatkozott, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) decemberi jelentése szerint India 2022 óta egymást követően a harmadik évben maradt világelső a doppingesetek mennyiségét illetően, ami alaposan rontja az ország olimpiarendezési esélyeit. A WADA kimutatása szerint az indiai ügynökség 2024-ben összesen 7113 vizelet- és vérmintát gyűjtött, amelyek közül 260 pozitív eredményt adott, ezzel India megelőzte Franciaországot, amely a második legtöbb pozitív esettel rendelkező ország volt tavalyelőtt 91-gyel. A harmadik helyen Olaszország következett 85-tel.

Az indiai ügynökség nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az első hely nem a doppingkultúra erősödését tükrözi, hanem inkább azt, hogy javult az ellenőrzés, pontosabbá váltak a felderítési módszerek, és immár olyan vétkeseket is sikerül leleplezni, akik korábban átcsúsztak a kontrollon. Jelentése szerint míg az indiai tesztek száma 2019-ben 4004 volt, s innen emelkedett 2024-re 7113-ra, addig 2025-ben – december 16-ig – 7068 tesztet végeztek el, amelyek közül 110 hozott pozitív eredményt.