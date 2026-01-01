Nemzeti Sportrádió

Kinevezték az új vezetőedzőt Gazdag Dánieléknél – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.01. 07:42
null
Henrik Rydström az Európa-ligából ismerős lehet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Henrik Rydström Gazdag Dániel Columbus Crew
A Gazdag Dánielt is foglalkoztató Columbus Crew bejelentette, hogy Henrik Rydströmöt nevezte ki a klub történetének kilencedik állandó vezetőedzőjévé. A 48 éves svéd szakember az MLS-be a Malmö FF-től érkezik, ahol az elmúlt két idényben kiemelkedő sikereket ért el.

Henrik Rydström 2023-ban rögtön bajnoki címre vezette a Malmö FF-et, majd 2024-ben megvédte a bajnoki trófeát, emellett Svéd Kupát is nyert, így a klub első duplázását érte el 1989 óta. Két teljes idény alatt 39 győzelmet aratott az Allsvenskanban, csapata mérkőzésenként több mint két pontot átlagolt.


A Columbus Crew vezetősége szerint Rydström személyisége, vezetői képességei és futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a klub elképzeléseihez. A svéd tréner hangsúlyozta: lenyűgözte a csapat kultúrája, támadó szellemű játéka és a szurkolók szenvedélye, célja pedig az eddigi sikerek továbbépítése és az állandó fejlődés.

Rydström edzői pályafutása 2016-ban indult, korábban a Kalmar FF és az IK Sirius vezetőedzője is volt. Játékosként legendának számít Kalmarban: közel 25 éves profi karrierje során 802 mérkőzésen lépett pályára, csapatkapitányként bajnoki címet (2008) és kupagyőzelmet is ünnepelhetett.


A Columbus a 2026-os MLS-idényt február végén kezdi meg idegenben, míg az első hazai mérkőzést március elején játssza majd. A csapat magyar válogatott játékosának, Gazdag Dánielnek 2027 végéig érvényes a szerződése.

 

Henrik Rydström Gazdag Dániel Columbus Crew
Legfrissebb hírek

Gazdag Dániel csapatától érkezett a Celtic új edzője – hivatalos

Minden más foci
2025.12.04. 08:21

Gazdag Dániel csapatának edzője veszi át a Celtic irányítását – sajtóhír

Minden más foci
2025.11.14. 18:01

Messi két góllal és két gólpasszal segítette első playoffsikeréhez az Inter Miamit

Minden más foci
2025.11.09. 08:25

Egyenlített a Columbus, főcsoport-elődöntős a Los Angeles FC

Minden más foci
2025.11.03. 07:07

Aligha meglepő: Messi az MLS legjobban fizetett játékosa

Minden más foci
2025.10.30. 10:28

Gazdag fél órát kapott, csapata vereséggel kezdte az MLS rájátszását

Minden más foci
2025.10.28. 07:41

MLS: Messi-mesterhármas; Gazdag gólja is kellett a Columbus Crew fontos győzelméhez

Minden más foci
2025.10.19. 08:43

Cséke György: Gazdag Dániel példakép Amerikában

Légiósok
2025.10.10. 07:03
Ezek is érdekelhetik