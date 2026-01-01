Kinevezték az új vezetőedzőt Gazdag Dánieléknél – hivatalos

Henrik Rydström 2023-ban rögtön bajnoki címre vezette a Malmö FF-et, majd 2024-ben megvédte a bajnoki trófeát, emellett Svéd Kupát is nyert, így a klub első duplázását érte el 1989 óta. Két teljes idény alatt 39 győzelmet aratott az Allsvenskanban, csapata mérkőzésenként több mint két pontot átlagolt.



A Columbus Crew vezetősége szerint Rydström személyisége, vezetői képességei és futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a klub elképzeléseihez. A svéd tréner hangsúlyozta: lenyűgözte a csapat kultúrája, támadó szellemű játéka és a szurkolók szenvedélye, célja pedig az eddigi sikerek továbbépítése és az állandó fejlődés.

Rydström edzői pályafutása 2016-ban indult, korábban a Kalmar FF és az IK Sirius vezetőedzője is volt. Játékosként legendának számít Kalmarban: közel 25 éves profi karrierje során 802 mérkőzésen lépett pályára, csapatkapitányként bajnoki címet (2008) és kupagyőzelmet is ünnepelhetett.



A Columbus a 2026-os MLS-idényt február végén kezdi meg idegenben, míg az első hazai mérkőzést március elején játssza majd. A csapat magyar válogatott játékosának, Gazdag Dánielnek 2027 végéig érvényes a szerződése.