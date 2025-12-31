Afrika-kupa: Algéria a harmadik csoportmeccsét is megnyerte

Az első két csoportmeccsen háromszor is betaláló Rijad Mahrez pihenőt kapott Egyenlítői Guinea ellen, de az algériai válogatott így is magabiztosan hozta a mérkőzést: már 32 perc után háromgólos előnyben volt, Egyenlítői Guinea csak az 50. percben szépített.

Algéria az újabb sikerével a második csapat lett, amely hibátlanul teljesítette a csoportkört, Nigériának volt még három győzelme. Az észak-afrikai ország a Kongói DK ellen játszik a legjobb 16 között, a második helyen a Szudánt legyőző Burkina Faso ment tovább.

Az F-csoportban sokáig úgy tűnt, hogy Kamerun megszerzi az első helyet, de hiába győzte le Mozambikot, Elefántcsontpart kétgólos hátrányból fordított a már korábban kiesett Gabon ellen, és több lőtt góljának köszönhetően végzett az élen. Kamerun és Elefántcsontpart ugyanis döntetlent játszott egymással, és mindkettőnek plusz kettes gólkülönbsége volt, tehát az nem rangsorolhatott közöttük.

A nyolcaddöntőbe a hat csoport első és második helyezettjei mellett a négy legjobb harmadik ment tovább, Angola és a Komore-szigetek búcsúzott.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

3. FORDULÓ

E-CSOPORT

Egyenlítői Guinea–Algéria 1–3 (Nsué 50., ill. Belaid 19., Saibi 25., Maza 32.)

Szudán–Burkina Faso 0–2 (L. Traoré 16., Kouassi 85.)

A csoport végeredménye: 1. Algéria 9 pont, 2. Burkina Faso 6, 3. Szudán 3, 4. Egyenlítői Guinea 0

F-CSOPORT

Gabon–Elefántcsontpart 2–3 (Kanga 11., Bouanga 21., ill. Krasso 44., Guessand 84., B. Touré 90+1.)

Mozambik–Kamerun 1–2 (Catamo 23., ill. Nené 28.–öngól, Kofane 55.)

A csoport végeredménye: 1. Elefántcsontpart 7 pont (5–3), 2. Kamerun 7 (4–2), 3. Mozambik 3, 4. Gabon 0

A nyolcaddöntő párosítása:

Mali–Tunézia, Szenegál–Szudán, Egyiptom–Benin, Elefántcsontpart–Burkina Faso, Dél-Afrika–Kamerun, Marokkó–Tanzánia, Algéria–Kongói DK, Nigéria–Mozambik