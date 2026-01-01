Nemzeti Sportrádió

Fél évvel a világbajnokság előtt eldőlt Neymar jövője

2026.01.01. 08:53
Neymar a brazil válogatott kerethirdetésekor is így szeretne mosolyogni... (Fotó: Getty Images)
Brazília Santos Neymar szerződéshosszabbítás
Neymar az év végéig meghosszabbította szerződését a Santos labdarúgócsapatánál.

A 33 éves támadó sorozatos sérülései miatt nehéz idényt hagyott maga mögött, de így is kulcsszerepet játszott abban, hogy a Santos bennmaradt az élvonalban. Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.

A nevelőegyesületéhez tizenegy hónapja visszatérő Neymar előző szerződése szerdán járt le, de a vezetőség bízott benne, hogy a Bajnokok Ligája-győztes játékos még náluk marad, és legalább a nyári világbajnokság végéig hosszabbít. A vb-szereplés továbbra is célja a korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainnél és az al-Hilalnál is megfordult futballistának, noha a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti még nem hívta meg a keretébe.

A brazil válogatott történetének – 79 góljával – legeredményesebb labdarúgója 2023. október 17-e óta nem lépett pályára a brazil nemzeti együttesben, melyben eddig 128-szor szerepelt.

 

