Férfi röpi: rutinos játékos érkezését jelentette be a MÁV Előre

2026.01.01. 07:24
Alekszandar Ljaftov (fehérben) sok országban megfordult már (Fotó: Getty Images)
A bajnoki és kupacímvédő MÁV Előre Foxconn férfi röplabdacsapatánál folytatja pályafutását az északmacedón válogatott Alekszandar Ljaftov.

A székesfehérvári klub a közösségi oldalán számolt be az igazolásról, emlékeztetve egyúttal arra, hogy az új szerzemény több mint másfél évtizede meghatározó szereplője a nemzetközi klubröplabdának. Fiatalon szerződött külföldre, korai éveiben a Balkánon és Törökországban szerepelt, ahol gyorsan megmutatkozott pontszerző képessége. Játszott többek között Szerbiában, Cipruson, Horvátországban és Bulgáriában, majd a magas színvonalú olasz bajnokságban is lehetőséget kapott. Az elmúlt években a Közel-Keleten is szerepelt, többek között Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben és Kuvaitban, ahol kulcsszerepet vállalt csapatai támadójátékában. A klubkarrier mellett rendszeres tagja az északmacedón válogatottnak is. Játékát komoly ütőerő és nagy nemzetközi rutin jellemzi.

A hét elején jelentette be a MÁV Előre, hogy távozik a csapattól az albán Redi Bakiri, aki az Egyesült Arab Emírségekben folytatja pályafutását. December elején szerződött Katarba a magyar bajnokcsapat kapitánya, a szintén albán Redjo Koci, a helyére a montenegrói Ivan Zvicer került Omar Pelillo vezetőedző együttesébe.

A négy fronton küzdő MÁV Előre a bajnokságban nyolc meccs után szettveszteség nélkül áll, a Magyar Kupában négy közé jutott, a CEV-kupában a 32 között 3–1-es hátrányból várja a lengyel JSW Jastrzebski Wegiel elleni jövő szerdai, idegenbeli visszavágót, míg a Közép-európai Ligában 2/1-es a győzelmi mutatója.

 

