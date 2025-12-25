Így teljesítettek az NB I-et elhagyó légiósok (I. rész)

FERENCVÁROS

Mohamed Ali Ben Romdan a Ferencvárostól történt távozása után rögtön elutazhatott a klub-vb-re. A tunéziai középpályás azóta is alapember az Al-Ahliban, amellyel egyiptomi Szuperkupát nyert. Mind a tíz bajnokin kezdőként lépett pályára, amelyre nevezték, gólt nem szerzett.

Alekszandar Csirkovicsot Lengyelországba adta kölcsön az FTC, a szerb szélső új csapata, a Lechia Gdansk a kiesés ellen küzd. A 25 éves labdarúgó novemberben a Legia Warszawa elleni 2–2-n szerezte meg első és mindeddig egyetlen gólját a lengyel bajnokságban, ahol kilencszer kapott szerepet, ebből ötször kezdőként, december 5-én a Górnik Zabrze legyőzésekor két gólpasszt adott.

A Ferencvárost hat év után otthagyó Eldar Civic csapata, a Baltyika jól teljesít Oroszországban, a szárnyvédő főleg csereként szállt be (Fotó: Getty Images)

Eldar Civic és a zöld-fehér klub hat év után köszönt el egymástól, a bosnyák szárnyvédő az orosz élvonalba feljutott Baltyika Kalinyingrádnál kötött ki. Eddig nem tudott stabil emberré válni, az első 18 fordulóban csak egyszer volt kezdő, tizenegyszer becserélték, csapata ellenben az előkelő ötödik helyről várhatja a tavaszi folytatást.

Guilherme Henrique egyszer kapott lehetőséget tavasszal a Ferencvárosban, majd hazatért Brazíliába, ahol az Atlético Goianense utánpótlásának játékosa lett, a felnőtt csapatnál még nem vették számításba.

Tosin Kehinde 2025 tavaszán már kevés lehetőséghez jutott az FTC-ben, nem volt tehát váratlan, hogy távozott. A nigériai szélső szeptember elején csatlakozott a török másodosztályú Bandirmasporhoz, és mostanáig háromszor játszott csereként, összesen 80 percet.

Cristian Ramírez sem szerepelt Robbie Keane terveiben, az ecuadori szélső védő így az általa oly jól ismert orosz bajnokságba szerződött. A harmadik helyen telelő Lokomotiv Moszkvánál azonban eddig nem tudta beverekedni magát a kezdőcsapatba, sőt, augusztus vége óta csak 22 perc játéklehetőséget kapott.

Raul Gustavo követte egykori edzőjét, Pascal Jansent az Egyesült Államokba, a brazil belső védő az alapszakaszban és a rájátszásban is ötször-ötször kapott szerepet a végül keleti főcsoportdöntőig jutó New York City FC-nél.

Matheus Saldanhát egy idény után komoly haszonnal tudta értékesíteni a Ferencváros, ám az Egyesült Arab Emirátusokban még nem találta meg góllövő cipőjét a brazil támadó, emellett csak négyszer volt kezdő, összesen nyolc meccsen jutott játéklehetőséghez.

Adama Traoré is költözött a nyáron, a szélső előbb két meccset játszott a török Genclerbirligiben, majd Szaúd-Arábia felé vette az irányt, ahol a másodosztályú Al-Ulával küzd a feljutásért. A mali játékos tíz meccsen egy gólt szerzett a közel-keleten, csapata a második helyen áll.

ETO FC

A győriek 2024 telén igazolták le Ledio Beqját, mivel akkor úgy nézett ki, hogy Tóth Rajmund Mexikóba szerződik. A magyar labdarúgó azonban maradt, az albán játékos így nagyon kevés játéklehetőséggel zárta a tavaszt, és senkit nem lepett meg, hogy a felek elköszöntek egymástól. A 24 éves labdarúgó a tiranai Dinamo Citynél eleinte inkább csereként szállt be, novemberre azonban beverekedte magát a kezdőbe, összesen 14 bajnokin játszott a harmadik helyen álló fővárosiaknál.

Mamady Diarra általában a kispadról érkezett az előző idényben, a mali szélső a nyáron Moldovába tette át a székhelyét. Hol le-, hol becserélik, 12 meccséből egyet sem játszott végig, de két gólja mellett főleg a gólpasszokban jeleskedik a Sheriff Tiraspolnál, öt assziszt áll a neve mellett.

Heitor eladásával remek üzletet kötött az ETO FC (Fotó: Getty Images)

Az ETO remek üzletet csinált a brazil Heitorral, akit egy év után jelentős haszonnal adott el a Maccabi Tel-Avivnak. A 25 éves belső védő novemberig többször is kimaradt a csapatból, azóta viszont állandó kezdő, a december 21-i Maccabi Netanja elleni mecccsen állt csak be csereként, tíz bajnokin egyszer volt eredményes.

Az albán Albion Marku egy időben kihagyhatatlannak tűnt az ETO-ból, a jobbhátvéd azonban sérülése után nem tudta visszaverekedni magát a csapatba, és a nyáron távozott. A tiranai Partizaniban rendre kezdőként lép pályára, 14 bajnokin játszott, a klub azonban csak a középmezőnyben szerénykedik.

Samsindin Ouro az őszt még Győrben kezdte el, ám az átigazolási időszak vége előtt Dunaszerdahelyre került, Csinger Márkért cserébe. A német-togói középpályás a DAC-nál is a középpálya motorja, komoly szerepe van abban, hogy csapata második helyen telel, egy ponttal elmaradva a pozsonyi Slovantól. A 25 éves középpályás 13 meccsen egyszer volt eredményes, de négy gólpasszt adott, 11-szer a kezdőben kapott helyet.

Vadzsdi Szahli az új idényre létszámfelettivé vált Győrben, így szeptemberben a Radnicski Kragujevacnál folytatta. December elején a Mladoszt ellen megszerezte első gólját, 13 bajnokijából csak egyszer állt be a kispadról, csapata jelenleg a nyolcadik.

Fabio Vianna szinte lehetőséget sem kapott Daniel Stefulj árnyékában, így a brazil balhátvéd a nyáron a román élvonaltól búcsúzó Sepsihez igazolt. A székelyföldi csapatban eleinte kezdőként kapott szerepet, utána azonban kiszorult, az októberi válogatott szünetet követően többször a keretbe sem nevezték. Az ősszel kilenc meccsen játszott, a Sepsi viszont harcban van a feljutásért, a második helyen áll.

PAKS

A tolnaiak hagyományosan csak magyar játékosokat szerepeltetnek, nincs légiósuk, így távozóról sem kell beszámolnunk.

ZALAEGERSZEG

A magyar nemzetiségű, de szlovák állampolgár Almási Lászlót nem vettük figyelembe a felsorolásunknál.

Jack Ipalibo a tavaszi szezon végén rendszeresen játszott a Zalaegerszegben, két gólja közül az egyik pontot ért a DVTK elleni bajnokin. A nigériai középpályásról azonban lemondott a délnyugat-magyarországi klub, ő pedig Spanyolország, Norvégia, Görögország és Ukrajna után újabb ország bajnokságában próbálta ki magát, a portugál második ligás Torreense játékosa lett. A 27 éves labdarúgónak egyelőre nem jött be a váltás, két meccsen kapott epizódszerepet a bajnokságban, és szeptember vége óta csak egyszer volt ott a meccskeretben.

Olekszandr Szafronov 2019-ben U20-as vb-n járt Ukrajnával, Zalaegerszegről Romániába vezetett az útja (Fotó: Getty Images)

Olekszandr Szafronov viszont éppen a bajnokság végén került ki a ZTE-ből, és július végén az Unirea Sloboziához írt alá. A román első ligában eleinte a kispadról szállt be, októberben a Dinamo ellen volt először kezdő, azután viszont rendre ott volt a pályán az elejétől fogva, majd az utolsó két bajnokin csereként szállt be a csapatba, amely október 3. és december 15. között egymás után kilenc vereséget is elszenvedett, és a kiesés ellen küzd. Az ukrán labdarúgó 13 bajnokin kapott szerepet.