Gera Zoltán: Szeretem nyugalomban, a családdal tölteni az ünnepeket



– Lehúzott néhány esztendőt Angliában: mi jut eszébe először az ünnepi időszakról?

– Elsőre furcsa volt, hogy karácsony napján kell futballozni, de gyorsan hozzászoktam és megtetszett – mondta lapunknak Gera Zoltán, aki Angliában játszott a West Bromwich Albion és a Fulham csapatában, a Premier League-ben 172, míg a Championshipben 83 bajnokin lépett pályára. – Jó néhányszor játszottam a Boxing Day-en, s összességében jó emlékeim vannak erről az időszakról. Még akkor is, ha az első alkalommal öt nullára kikaptunk a West Brommal a Liverpooltól… Szóval, szerettem, hogy nem tartottunk szünetet, s ebben a szép időszakban is futballozni lehetett. Ugye Angliában egy kicsit máshogy van, egynapos az ünnep, míg itthon három. Emlékszem, előfordult, hogy huszonötödikén reggel korán volt edzés, így tíz-tizenegy óra körül már mindenki otthon lehetett a családdal, s kezdődhetett az ajándékozás. Angliában a december huszonhatodika abszolút a futballé.

– Ön hogyan élte meg az ünnepi futballt?

– Angliában szinte minden mérkőzésen telt ház van, nem meglepő, hogy a Boxing Day-en is, habár a szurkolók egy kicsit másképp élik meg ezt az időszakot. Mondanom sem kell, hatalmas élmény volt karácsonykor telt ház előtt futballozni. Játékosként pontosan tudtam, hogy mi a dolgom, a sűrű naptár miatt két-háromnaponta játszottunk, huszonhatodikán, huszonnyolcadikán és harmincegyedikén vagy január elsején is pályára léptünk. Nagyon fontos volt a regenerálódás és a mentális feltöltődés, illetve az, hogy a meccsek között eleget tudjak pihenni. Ilyenkor sok időt tölthetett együtt család, de a futball mindig ott járt a fejemben. Sokat sétáltunk a városban, nézelődtünk, emlékszem, mindig el voltam hűlve azon, hogy milyen óriási tömeg van a boltokban. Annak is örültem, hogy nem szünetelt a bajnokság, nem kellett újrakezdeni, igaz, januárban egy kis lélegzetvételnyi pihenőt kaptunk.

Fotó: AFP

Gera Zoltán a West Bromwich Albion és a Fulham együttesében hétszer lépett pályára karácsonykor a szigetországban, három mérkőzést különböző okok miatt ki kellett hagynia. Mérlege csapataival az ünnepi időszakot tekintve három győzelem, négy döntetlen és három vereség. Érdekesség, a 2009–2010-es idényben a Fulham színeiben a Tottenham elleni bajnokin a pályán összecsapott Robbie Keane-nel, a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjével, továbbá csereként játszott a meccsen Luka Modric, az AC Milan jelenlegi, a Real Madrid korábbi klasszisa. Gera Zoltán Boxing Day-mérkőzései Angliában

Fotó: Szabó Miklós

– Ilyenkor még nagyobb a jelentősége a családi háttérnek, hogy a játékos rövid időn belül fel tudjon készülni a következő mérkőzésre?

– Egy futballista életében nemcsak az ünnepi időszakban, hanem mindig fontos szerepe van a családnak. Elengedhetetlen a jó teljesítmény érdekében, hogy meglegyen a biztos családi háttér, szerencsére ez nekem megadatott. Akkor még csak ketten voltunk a feleségemmel, figyeltünk arra, ha én mérkőzést játszom akár hazai pályán, akár idegenben, ő sose legyen egyedül, mindig volt vele valaki. Vagy családtag vagy barát. Persze, mindenki pontosan tudta, hogy mi a dolgom, mivel jár a munkám, részemről jóval kevesebb áldozatot igényelt, mint a család részéről. Ami az ünnepet illeti, szerettem, hogy együtt töltötte a család és a barátok, a menü rendre olyan volt, ami abszolút illeszkedett az én programomba és étrendembe. Akármennyire is szerettem volna, a meccs előtti nap nem ehettem töltött káposztát, hiszen nem bírtam volna futni, így a legtöbbször kacsa került az asztalra.

– Említette az első Boxing Day-élményét, amikor vereséget szenvedtek a Liverpooltól. Hogyan emlékszik rá?

– Fontos kiemelni, ilyenkor érezni lehet, hogy ezek tényleg ünnepi mérkőzések. Ahogy említettem, az első Boxing Day-mérkőzésemen hazai pályán öt nullára kikaptunk a Liverpooltól, s a lefújás után a szurkolóink felállva tapsoltak. Nem értettem hogyan lehet ez, hiszen kaptunk egy ötöst… Csak néztem, nem akartam hinni a szememnek. Azonban ha valamit megtanultam Angliában, az a futball mentális része és a hozzáállás. Amint vége a meccsnek, máris előre kell nézni, nem szabad a múlton rágódni, mert rövid időn belül jön a következő kihívás. Ebben az esetben két nap múlva a Manchester City otthonában léptünk pályára, sikerült felállnunk a pofonból, s elhoztunk egy pontot. Ez is a csapatunk tartását, egységét és minőségét mutatta. Egyébként arról a Liverpoolról tudni kell, hogy olyan futballisták játszottak akkoriban ott, mint Xabi Alonso vagy Steven Gerrard, a vezetőedző pedig Rafael Benítez volt. Nem rossz nevek…

– Ha nem is megyünk végig az összes Boxing Day-mérkőzésén, de a másodikról annyit, hogy ez sem sikerült jól: három nullára kikaptak idegenben a Manchester Unitedtől.

– Emlékszem, bizakodva vártuk a mérkőzést, de sajnos simán kikaptunk az Old Traffordban. Jó volt az a Manchester United, abban az időben sok bajnoki címet nyert, és a Bajnokok Ligájában is rendre ott volt a végső esélyesek között. Azonban ne felejtsük el, hogy amíg Angliában játszottam, sikerült azért egyszer-kétszer elkapnom az MU-t az aktuális csapatommal. Illetve arra is emlékszem, amikor kétezertizenegyben a Tottenham ellen nem sokkal az ünnepi időszak előtt sérült meg a térdem, ami miatt hosszú hónapokat kellett kihagynom.

– Beszéljünk szép emlékekről is a Boxing Dayjel kapcsolatban: a Championshipben kétszer nyert, a Premier League-ben három döntetlent játszott a Tottenham, egyet a Manchester City ellen, de a QPR otthonában győztes csapat tagja volt.

– Ami a Queens Park Rangers-mecset illeti, a csapat is és én is jó formában voltunk, emlékszem, az előző bajnokin betaláltam a Norwich elleni kettő egyre megnyert bajnokin. Kettő egyre győztünk a Loftus Roadon is, a lefújás után pedig a Bajnokok Ligája-győztes Djibril Cissével cseréltem mezt. Nagy becsben tartom ezt a dresszt.

– Karácsonykor nosztalgiázik? Odakapcsol a Premier League-re?

– Változó, attól függ, hogy vannak-e nálunk vendégek, vagy esetleg mi vagyunk valahol vendégségben. Természetesen előfordul, hogy a háttérben megy a Premier League, de ebben a szép időszakban nem a tévé van a középpontban. Szeretem nyugalomban, családi környezetben tölteni az ünnepeket.

– Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében két magyar válogatott játékosért is izgulhatunk az év utolsó hetében rendezendő mérkőzéseken. Feltételezem, figyeli a két liverpoolit.

– Büszkeséggel tölt el, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében két magyar futballista is az angol élvonalban játszik. Más úgy nézni a Premier League-et, hogy magyaroknak szurkolhatunk, szerencsére ez már tavaly is megadatott. Nem kérdés, figyelem őket, szorítok nekik, és bízom benne, hogy az ünnepi időszakban is sikeresek lesznek. Élvezzék ki a karácsonyi és az év végi focit.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool december 27-én lép pályára a karácsonyi időszakban, az Anfieldben fogadja 16 órától a kieső helyen lévő Wolverhamptont (Szoboszlai eltiltása miatt nem játszhat, s Kerkez szereplése is kérdéses). Ami a Championshipben futballozó magyarokat illeti, Tóth Balázs, Callum Styles és Kosznovszky Márk is december 26-án 16 órakor játszhat. Tóth Balázs és a Blackburn a Middlesbrough otthonába látogat, Callum Styles és a West Bromwich a Bristol Cityt fogadja, míg Kosznovszky Márk és a Ports­mouth a QPR-t látja vendégül. A harmad­osztályban is lesz magyar érdekeltségű mérkőzés az ünnepekkor, a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouth december 26-án 16 órakor fogadja a Readinget. Öt magyar léphet pályára a szigetországban karácsonykor

Fotó: Getty Images

Szűcs Kornél: Halászlé és bejgli biztosan lesz az asztalon

Szűcs Kornél tavaly már meg­tapasztalta, milyen pályára lépni karácsonykor Angliában, a harmadosztályú Plymouth színeiben ezúttal december 26-án a Readinggel csap össze.

– A Plymouth színeiben tavaly először tapasztalta meg, milyen érzés az ünnepekkor futballozni, így idén már némi rutinja van ebben.

– Pályafutásom során tavaly fordult elő először, hogy karácsonykor és újévkor is játszottam, s bevallom, furcsa volt. Magyarországon ilyenkor a játékosok a téli szünetet töltik, azonban Angliában óriási hagyománya van az ünnepi futballnak, nem kérdés, hogy minden mérkőzés telt házas, a hangulat meg káprázatos. Habár odahaza ahhoz voltam szokva, hogy a karácsonyt otthon töltöm a családommal, nagyszerű érzés volt ilyenkor játszani. Való igaz, már van rutinom ebben, ráadásul ezúttal szerencsések voltunk a sorsolással és hazai pályán játszunk a Boxing Dayen. Tavaly december huszonötödikét a buszon töltöttük Coventry felé haladva, huszonhatodikán játszottunk. Most otthon fogadjuk a Readinget.

– Ha már a tavalyi Boxing Day-meccsét említi, nem sikerült jól, négy nullára kikaptak a Coventrytől.

– Sosem jó kikapni, a Boxing Dayen meg főleg nem… Szerencsére ilyenkor sűrű a program, így gyorsan van lehetőség a javításra.

– Valóban sűrű a program, ahogy tavaly, idén is négy mérkőzést játszanak tíz nap alatt. Szereti ezt a hajtást?

– Nagyon, nekem bejön. Ilyenkor szinte nincsenek is edzések, a mérkőzések között a legfontosabb a regeneráció és a taktika megbeszélése. Azonban nem csak az ünnepi időszak sűrű, gyakorlatilag decembertől január elejéig tíz meccset játszunk.

– Hogyan képzeljük el önnél az angliai karácsonyt?

– Tavaly érdekesen alakult, mert a szüleim karácsony előtt voltak nálam, a párom pedig hazautazott az ünnepekre, így az egyik csapattársamnál, Victor Pálssonnál töltöttem a szentestét. Jó volt megtapasztalni, milyen egy izlandi karácsony, természetesen a menü teljesen eltért a magyartól, de tetszett, nagyszerűen éreztem magam, jó hangulatban ünnepeltünk. Idén a szüleimmel december elején előkarácsonyoztunk, viszont a párom itt lesz velem, szóval együtt töltjük az ünnepeket. Hogy mi lesz a menü? Nagyon kell figyelnem az étkezésre, de az biztos, hogy halászlé és bejgli lesz az asztalon. Szeretem a töltött káposztát is, ám a sűrű menetrend miatt nehezen beilleszthető az étrendbe.

– Beszéljünk a csapat teljesítményéről is. Az előző idényben kiestek a Championshipből, most pedig a bennmaradásért harcolnak a harmadosztályban. Alapembernek számít, de a decemberi eleji Leyton elleni Ligakupa-meccs után többször is csereként kapott lehetőséget.

– Bő a keret, a vezetőedző rotálja a játékosokat, várható volt, hogy én is sorra kerülök. Ha a padról szállok be, akkor is mindent szeretnék megtenni a csapatért, s bízom benne, hogy mihamarabb ismét a kezdőbe kerülök. Sajnos nem szerepelünk jól, rossz pozícióban vagyunk a tabellán, de az elmúlt időszakban akadtak biztató jelek, javult a játékunk, és jöttek a pontok is. Bízom benne, hogy jól alakul az ünnepi időszak számunkra, elindulunk felfelé, s januártól nagyobb célokért küzdhetünk.