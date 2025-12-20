Férfi vízilabda: a horvátok után az olaszoktól is egy góllal kapott ki a magyar válogatott

Nemzeti Sportrádió

2025.12.20. 22:11
vízilabda férfi vízilabda magyar férfi vízilabda-válogatott
A szerdai, szegedi Horvátország elleni felkészülési meccs után szombaton, a Komjádi uszodában is csak egy góllal kapott ki a férfi vízilabda-válogatott, ezúttal az olaszoktól.

Már a szingapúri világbajnokságra készülvén is „játszótársaink”, edzőpartnereink voltak az olaszok, a szicíliai Trinacria-kupa felkészülési tornát két győzelem, egy vereséggel az élen zártuk, a házigazda Olaszországot is legyőzve: ezúttal is hasonlóra készültünk.

A mérkőzés első félideje nem sokban különbözött a horvátokkal játszott szegedi találkozótól – eleinte futószalagon jöttek a vendég gólok, minden szögből. Három és fél perc után már 5–1-re vezettek az olaszok – Varga Zsolt ekkor beküldte Csoma Kristófot a kapuba a kezdő Vogel Soma helyére, ő egyébként a tavalyi olaszországi felkészülési tornán játszott legutóbb a válogatottban, mielőtt csípőproblémái közbeszóltak. A Honvédot erősítő Csoma többször szépen védett, a mieink pedig elkezdték a felzárkózást.

Vigvári Vince két ragyogó átlövésgóljával a második negyed elején egyenlítettünk (6–6), de a ferencvárosi Edoardo Di Somma ötméteresénél nem volt esélye hárítani Csomának, majd Jacopo Alesiani a rosszkéz oldalon két magyar szorításában is beúszott a kapu előterébe, és éles szögből lőtt nagy gólt. Tartósan nem tudtuk megfékezni az olasz támadásokat, ellenben a másik oldalon számos blokk akadályozta meg, hogy a magyar lövések a kapuban kössenek ki. Nagy Ákos és Tátrai Dávid góljaira is jött a válasz a túloldalról – a negyed utolsó támadásában emberelőnyös szituációban kapott remek passzt Angyal Dániel a rosszkéz oldali fától, közelről bepaskolta. Lőtávolban, mínusz egyre voltunk tehát az olaszoktól.

Nagy volt az adok-kapok a harmadik negyedben, és még nagyobb lehetett volna, ha nincs annyi kontra fault mindkét oldalon. A harmadik negyedre visszaálló Vogel Soma nagy védésekkel jelentkezett, a felvonás hajrájában a segítségével védekeztünk ki egy emberhátrányt, majd indította Angyal Dánielt, aki nem hibázott a felvonás hajrájában – megint egyenlítettünk. De az olaszok sem bírtak leaállni, akik Filippo Ferrero és Mario Del Basso két gyors góljának köszönhetően kétgólos előnyből (14–12) várhatták a záró szakaszt…

Nagy Ákos két góljával (a másodikat kettős emberelőnyben lőtte) ismét egalizáltunk, de Di Somma szintén emberfórból lőtt távoli bombája utat talált a kapunkba. Az addig is kemény csata a tetőfokára hágott a hajrában, Vigvári Vence fél perccel a vége előtt a kapufára tüzelt… De egy újabb labdaszerzésnél Varga Zsolt azonnal időt kért. Nyolc másodperc maradt, de nem sikerült kihasználnunk a támadást, így nemcsak az eleje, de a vége is hasonlóan alakult a meccsnek, mint a horvátok ellen: egy góllal alulmaradtunk.

A magyar válogatott december 27. és 29. között Rotterdamban játszik felkészülési tornán.

Magyarország–Olaszország 14–15 (4–6, 5–4, 3–4, 2–1)
Jegyzőkönyv később...

 

Ezek is érdekelhetik