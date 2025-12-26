Nemzeti Sportrádió

„Majdnem elfertőződött a seb” – műtétjéről is beszélt a korábbi utánpótlás-válogatott kapus

2025.12.26. 13:20
Hegyi Krisztián sérülése már a múlté (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)
légiósok West Ham United Hegyi Krisztián
Bár Hegyi Krisztián korábbi utánpótlás-válogatott kapus még csak 23 éves, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő West Ham United légiósa idén már a hetedik karácsonyát tölti Nagy-Britanniában.

Kamaszként került 2019-ben a London keleti részén található klubhoz, amelynél az U18-tól az U23-as korosztályig rendre játéklehetőséget kapott, majd a felnőttek között az angol harmadosztályban is bemutatkozott a Stevenage játékosaként. Tavaly tavasszal a holland másodosztályban szereplő Den Bosch légiósaként szerzett további tapasztalatot, ugyanennek az évnek a második felében pedig a Motherwellhez került, de a skót élvonalbeli klubnál végül nem lépett pályára.

Mivel továbbra is a West Ham United labdarúgója, rendre kölcsönszerződéssel került más csapatokhoz, akárcsak idén januárban a Debrecenhez. A korábbi utánpótlás-válogatott kapus az NB I-ben is megkapta a lehetőséget, sőt márciusban meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, de Telkiben, a magyar válogatott edzésén elszakadt a combizma.

„Március végén Londonban megműtöttek ugyan, de később majdnem elfertőződött a seb, amelyet ki kellett tisztítani, így elhúzódott a rehabilitációm is” – mondta Hegyi Krisztián az MTI megkeresésére, majd hozzátette, négy-öt hónapot is igénybe vett a combja izomzatának visszaépítése.

A rehabilitációt követően egyelőre az U21-es kerettel edz, két Premier League 2-es bajnokit és két kupamérkőzést már végigvédett.

„A sérülésem a múlté, teljesen egészséges vagyok, és azért dolgozom, hogy januárban újra kölcsönadhasson a klub” – részletezte, és elárulta, akár az NB I-be is visszatérhet, de kerüljön bármelyik bajnokságba, csak olyan klub jöhet számításba, amelynél a teljesítményének köszönhetően lehet esélye a rendszeres pályára lépésre.

A skót kitérővel együtt tehát a fiatal kapus a hetedik karácsonyát tölti Nagy-Britanniában, de édesanyja rendre kiutazik hozzá az ünnepek előtt, és ahogy fogalmazott, a diétát ilyenkor „kidobhatja az ablakon”, mert a sült kacsacomb, a bejgli és a kókuszgolyó nem hiányozhat a menüből.

 

