Nemzeti Sportrádió

Török bundabotrány: újabb 26 embert letartóztattak

Vágólapra másolva!
2025.12.26. 10:52
null
Fotó: Getty Images (illusztráció)
Címkék
török bundabotrány bundabotrány török foci
Újabb 26 embert letartóztattak a török labdarúgást megrázó, október végén kirobbant fogadási botrányban.

A török ügyészség pénteki bejelentése szerint 29 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, közülük 26-ot elfogtak, egy pedig már börtönben van más bűncselekmény miatt. A műveletben 14 labdarúgó, valamint Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke is érintett.

A játékosok állítólag fogadásokat kötöttek a mérkőzések kimenetelének befolyásolására. Bár az ügyészség nem hozta nyilvánosságra a letartóztatott futballisták, illetve csapatuk nevét, de a török média szerint egyikük sem játszik az élvonalban.

A letartóztatásokat 11 tartományban, egyidejűleg hajtották végre, az őrizettbe vett személyek bankszámláit pedig átvizsgálják.

Korábban 149 játékvezetőt és partjelzőt függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk nyolc és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

Később 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

December 9-én további húsz embert tartóztattak le, a török média szerint köztük volt Mert Hakan Yandas, a Fenerbahçe játékosa, Metehan Baltaci, a Galatasaray labdarúgója és Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke is.

 

török bundabotrány bundabotrány török foci
Legfrissebb hírek

Török bundabotrány: húszan rács mögött várják a tárgyalást

Minden más foci
2025.12.09. 09:08

Török fogadási csalás: válogatott labdarúgót és FIFA-játékvezetőt is őrizetbe vettek

Minden más foci
2025.12.05. 10:28

Villant a piros: Sallai Rolandot durvaság miatt kiállították a Genclerbirligi ellen

Légiósok
2025.11.22. 21:51

Török bundabotrány: több mint száz futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztályból

Minden más foci
2025.11.13. 18:12

Török bundabotrány: 3700 játékost vizsgál meg a hatóság

Minden más foci
2025.10.28. 14:38

Szalai Attila: Oda-vissza le kell győznünk az örményeket

Magyar válogatott
2025.09.22. 07:14

Balogh Botond sárga lappal és vereséggel mutatkozott be új csapatában

Légiósok
2025.09.14. 21:04

Domenico Tedesco lett José Mourinho utódja a Fenerbahcénál

Minden más foci
2025.09.09. 17:31
Ezek is érdekelhetik