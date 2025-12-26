Rosco Allen 13 pontot szerzett a japán kosárlabdaligában

A magyar válogatott Rosco Allen 13 pontot szerzett a Kavaszaki Brave Thunders csapatában, amely házigazdaként 82–73-ra kikapott a Szaga Balloonerstől a japán férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint Rosco 22 és fél percet töltött a pályán, szerzett négy lepattanót és adott egy gólpasszt is.
A magyar-amerikai kettős-állampolgárságú játékos idénycsúcsa 28 pont, amelyet október közepén ért el. Csapata az utolsó előtti (12.) helyen áll a keleti főcsoportnan.
