Rosco Allen 13 pontot szerzett a japán kosárlabdaligában

A liga honlapja szerint Rosco 22 és fél percet töltött a pályán, szerzett négy lepattanót és adott egy gólpasszt is.

A magyar-amerikai kettős-állampolgárságú játékos idénycsúcsa 28 pont, amelyet október közepén ért el. Csapata az utolsó előtti (12.) helyen áll a keleti főcsoportnan.