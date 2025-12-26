Nemzeti Sportrádió

Socca: a magyar bajnok győzelmével zárult az év utolsó tornája

2025.12.26. 14:09
A győztes csapat öröme (Fotó: Magyar Socca Sportszövetség)
Socca kispályás labdarúgás magyar foci
Mozgalmas időszak zárult a magyar soccaéletben: a világbajnokság után alig pihent meg a sportág, máris újabb rangos esemény következett. Kartalon rendezték meg a VII. idősebb Száraz Zoltán Emléktornát, amely az év egyik legszínvonalasabb hazai soccarendezvényévé nőtte ki magát – derült ki a Magyar Socca Sportszövetség szerkesztőségünkhöz eljuttatott pénteki sajtóközleményéből.

Mint a közleményben írták, a tornán 24 csapat vett részt, köztük három külföldi: két cseh és egy ukrán csapat is érkezett, így az emléktorna immár sorozatban másodszor nemzetközi mezőnyt vonultatott fel. A Magyar Socca Sportszövetség elnöke, Móré Bendegúz értékelése szerint a hazai élmezőny szinte teljes egészében képviseltette magát, válogatott szintű játékosokkal.

A cseh MC Sarmat soraiban pályára lépett Sebastian Divis, a legutóbbi socca-világbajnokság gólkirálya, aki Kartalon is bizonyított, hiszen újabb gólkirályi címet szerzett. A tornát végül a magyar bajnok The Private Rooftop nyerte meg, amely a döntőben az ukrán Andezit FC ellen 0–0-s rendes játékidőt követően rávezetésekkel diadalmaskodott. A harmadik helyet a cseh MC Sarmat, a negyediket a Royal Store szerezte meg.

A rendezvényhez gálamérkőzés is kapcsolódott: a magyar öregfiúk-válogatott a kartali öregfiúkkal csapott össze, olyan ismert nevekkel a pályán, mint Vincze Ottó, Priskin Tamás, Mátyus János, Telek András vagy Végh Zoltán.

 

