Hét játékos kikerült a férfi vízilabda Eb-keretből

2025.12.22. 11:24
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Hét játékossal szűkítette keretét Varga Zsolt, a januári, belgrádi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

December 2-án hirdette ki bő keretét a januári, belgrádi Európa-bajnokságra Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kappitánya, amelyben 25 játékos szerepelt, ketten pedig kereten kívüli meghívottként vettek részt az edzéseken. A hétfőn nyilvánosságra hozott 18 fős, szűkített névsorban már nincs ott a kapus Gyapjas Viktor és Mizsei Márton, valamint a mezőnyjátékos Csacsovszky Erik, Ekler Bendegúz, Leinweber Olivér, Mészáros Mátyás és Simon Henrik.

A felkészülés folytatásában az U20-as válogatott kapusa, Szitás Dávid segít be Vogel Somáéknak, amikor szükség van rá.

„Tartalmas és jó két héten vagyunk túl, ma lezárul a felkészülés első szakasza. Nagyon jól dolgoztak a játékosok, mindenkinek köszönöm, aki eddig velünk volt, és most nem került be a szűkített keretbe” – mondta Varga.

Hozzátette: kifejezetten biztatónak látja, hogy ilyen mélyek a merítési lehetőségei, és mindenki a maximumot adta ebben az időszakban.

A szakvezető elárulta, 17 játékossal utaznak a rotterdami felkészülési tornára. Nagy Ádám nem tarthat velük, mert van egy olyan sérülése, amelyen elsősorban az otthoni gyógytorna segíthet.

A játékosok kedden, szerdán és csütörtökön „szabadnaposak” lesznek, pénteken viszont már újra edzenek. Szombaton 20 órától a házigazda Hollandia, vasárnap 18 órától Törökország, hétfőn 18 órától pedig Horvátország lesz az ellenfél Rotterdamban.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 18 fős kerete
Kapusok: Csoma Kristóf (EPS-Honvéd), Vogel Soma (Ferencváros)
Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olimpiakosz SFP, görög), Batizi Benedek (BVSC), Burián Gergely (CN Barceloneta, spanyol), Dala Döme (Vasas), Fekete Gergő (Ferencváros), Jansik Szilárd (Ferencváros), Kovács Péter (BVSC), Manhercz Krisztián (Ferencváros), Nagy Ádám (CN Marseille, francia), Nagy Ákos (Ferencváros), Szalai Péter (Vasas), Tátrai Dávid (BVSC), Varga Vince (Ferencváros), Vigvári Vendel (Ferencváros), Vigvári Vince (CN Barceloneta, spanyol), Vismeg Zsombor (Ferencváros)

 

Ezek is érdekelhetik