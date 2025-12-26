Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: Molnár Attila Eb-n és vb-n is száguldott, LeBron James elérte az 50 ezret – ilyen volt 2025 márciusa

K. Zs.
2025.12.26. 11:59
Négyen márciusi főszereplőink közül: Molnár Attila, Péni István, Pekler Zalán, LeBron James (Fotó: Földi Imre; Getty Images)
Az atléta Molnár Attila és a sportlövő Pekler Zalán révén Európa-bajnoki aranyéremnek örülhettünk 2025 harmadik hónapjában – néhány héttel később Molnár tagja volt a vb-bronzérmes 4x400-as váltónak is! –, futballválogatottunk viszont kettős vereséggel kiesett a Nemzetek Ligája élvonalából. Ami a nagyvilágot illeti, Kirsty Coventry személyében először választott nőt elnökének a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a kosárlabdázó LeBron James elérte az 50 000. pontját az NBA-ben, a sífutó Johannes Hösflot Klaebo vb-rekordot döntött, és ritka szép napokat élt a szlovén Prevc família: Nika a nőknél, Domen a férfiaknál ért el új síugró-világcsúcsot.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egyetlen képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 márciusa képeken!

fotó 2025.12.16.

Egy nap, egy kép – 2025. március

A galéria a fotóra kattintva indítható.

 

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 MÁRCIUSÁBAN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amelyek az év harmadik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódnak.

Az elmúlt év legjobb európai női játékosának megválasztott SIMON PETRA természetesen bekerült kétrészes összeállításunkba, amelyben arra a kérdésre kerestük a választ: a LEGTEHETSÉGESEBB FIATAL KÉZILABDÁZÓK közül kik lehetnek a sportág meghatározó alakjai a következő évtizedben?

Kapcsolódó tartalom

Akik a kézilabda jövőjét jelenthetik: a 15 legtehetségesebb női játékos

Nagyon sok a különleges helyről érkező játékos a 2003. szeptember 6. után született tehetségek között.

A 15 legtehetségesebb 23 éven aluli férfi kézilabdázó – ők jelentik a jövőt

Az idei rangsorunkon a belső posztok képviselő vannak túlsúlyban, a szélsők közül ezúttal csak egyetlen fiatal „fért fel.”

Az apeldoorni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság legemlékezetesebb pillanata magyar szempontból az volt, amikor MOLNÁR ATTILA aranyérmesként ért célba 400 méteren. A futónak remek hónapja volt, a nankingi vb-n negyedik lett, a váltóval pedig bronzérmet szerzett.

Kapcsolódó tartalom

Molnár Attila: Amint célba értem, könnyebb lett a világ

A 23 éves futó vállát nyomta az esélyesség terhe, de megoldotta a feladatot.

A fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság öt legemlékezetesebb pillanata

400 méteren Európa-bajnoki címet ünnepelt Molnár Attila Hollandiában.

„A liga elmúlt – leírni is hajmeresztő – negyed évszázada arcának teljesítményét sokan sok helyen megénekelték már különböző kontextusba helyezve, de amit az utóbbi hetekben, hónapokban művel, arra lassan tényleg elfogynak a jelzők.” Cselőtei Márk publicisztikája LEBRON JAMES 50 000. NBA-pontja után.

Amerikai sportok
2025.03.09. 23:22

Nem vén Király – Cselőtei Márk publicisztikája

ALAPVONAL. LeBron James negyvenen túl elérte az ötvenezer NBA-pontot, jobban játszik, mint legutóbbi MVP-idényében, és még a bajnoki címre is van esélye…

Három olimpiai ciklust követően búcsúzott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság éléről a német Thomas Bach, helyére KIRSTY COVENTRYT választották meg NOB-elnöknek. Mindketten sportáguk olimpiai bajnokai voltak. A Nemzeti Sport hazai és nemzetközi sportdiplomáciai szereplők véleményét gyűjtötte csokorba, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott 12 évet, és ismertessék az új elnöki érával kapcsolatos várakozásaikat.

Kapcsolódó tartalom

Kirsty Coventry: Ha a gyerekeim majd visszaemlékeznek, tudni fogják, hogy bármit elérhetnek, amit csak akarnak – NS-exkluzív

A NOB új elnökének hihetetlen élmény volt megdönteni Egerszegi Krisztina világcsúcsát.

Véget ért a Bach-korszak, elkezdődik a Coventry-éra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság élén

Négy kérdés, négy válasz, öt véleményformáló. Így látják neves szakértőink Thomas Bach elnökségét, és ezt várják az új érától.

 

 

