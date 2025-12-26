Egy év, 365 fotó: Molnár Attila Eb-n és vb-n is száguldott, LeBron James elérte az 50 ezret – ilyen volt 2025 márciusa
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egyetlen képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 márciusa képeken!
A galéria a fotóra kattintva indítható.
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 MÁRCIUSÁBAN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amelyek az év harmadik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódnak.
Az elmúlt év legjobb európai női játékosának megválasztott SIMON PETRA természetesen bekerült kétrészes összeállításunkba, amelyben arra a kérdésre kerestük a választ: a LEGTEHETSÉGESEBB FIATAL KÉZILABDÁZÓK közül kik lehetnek a sportág meghatározó alakjai a következő évtizedben?
Az apeldoorni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság legemlékezetesebb pillanata magyar szempontból az volt, amikor MOLNÁR ATTILA aranyérmesként ért célba 400 méteren. A futónak remek hónapja volt, a nankingi vb-n negyedik lett, a váltóval pedig bronzérmet szerzett.
„A liga elmúlt – leírni is hajmeresztő – negyed évszázada arcának teljesítményét sokan sok helyen megénekelték már különböző kontextusba helyezve, de amit az utóbbi hetekben, hónapokban művel, arra lassan tényleg elfogynak a jelzők.” Cselőtei Márk publicisztikája LEBRON JAMES 50 000. NBA-pontja után.
Nem vén Király – Cselőtei Márk publicisztikája
Három olimpiai ciklust követően búcsúzott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság éléről a német Thomas Bach, helyére KIRSTY COVENTRYT választották meg NOB-elnöknek. Mindketten sportáguk olimpiai bajnokai voltak. A Nemzeti Sport hazai és nemzetközi sportdiplomáciai szereplők véleményét gyűjtötte csokorba, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott 12 évet, és ismertessék az új elnöki érával kapcsolatos várakozásaikat.