Egy év, 365 fotó: Molnár Attila Eb-n és vb-n is száguldott, LeBron James elérte az 50 ezret – ilyen volt 2025 márciusa

Az atléta Molnár Attila és a sportlövő Pekler Zalán révén Európa-bajnoki aranyéremnek örülhettünk 2025 harmadik hónapjában – néhány héttel később Molnár tagja volt a vb-bronzérmes 4x400-as váltónak is! –, futballválogatottunk viszont kettős vereséggel kiesett a Nemzetek Ligája élvonalából. Ami a nagyvilágot illeti, Kirsty Coventry személyében először választott nőt elnökének a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a kosárlabdázó LeBron James elérte az 50 000. pontját az NBA-ben, a sífutó Johannes Hösflot Klaebo vb-rekordot döntött, és ritka szép napokat élt a szlovén Prevc família: Nika a nőknél, Domen a férfiaknál ért el új síugró-világcsúcsot.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egyetlen képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került. Íme, 2025 márciusa képeken!

fotó Egy nap, egy kép – 2025. március

A galéria a fotóra kattintva indítható. S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 MÁRCIUSÁBAN… …figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amelyek az év harmadik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódnak. Az elmúlt év legjobb európai női játékosának megválasztott SIMON PETRA természetesen bekerült kétrészes összeállításunkba, amelyben arra a kérdésre kerestük a választ: a LEGTEHETSÉGESEBB FIATAL KÉZILABDÁZÓK közül kik lehetnek a sportág meghatározó alakjai a következő évtizedben?

Az apeldoorni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság legemlékezetesebb pillanata magyar szempontból az volt, amikor MOLNÁR ATTILA aranyérmesként ért célba 400 méteren. A futónak remek hónapja volt, a nankingi vb-n negyedik lett, a váltóval pedig bronzérmet szerzett.

„A liga elmúlt – leírni is hajmeresztő – negyed évszázada arcának teljesítményét sokan sok helyen megénekelték már különböző kontextusba helyezve, de amit az utóbbi hetekben, hónapokban művel, arra lassan tényleg elfogynak a jelzők.” Cselőtei Márk publicisztikája LEBRON JAMES 50 000. NBA-pontja után.

