Több mint 12 millió euróra büntette a klubokat a Német Labdarúgó-szövetség

A csütörtökön nyilvánosságra hozott összeg alig kevesebb, mint a tavalyi, amikor a kluboknak körülbelül 12.5 millió eurót kellett fizetniük szurkolóik helytelen viselkedése miatt.

Az előző idényben a legtöbbet – 924 355 eurót – az akkor még másodosztályú, de tavasszal feljutott 1. FC Kölnnek kellett befizetnie. A másik feljutót, a Hamburg SV-t 623 555 euróra büntették, ezzel a harmadik helyen áll az összesített rangsorban. A két klub között az Eintracht Frankfurt végzett másodikként, 764 600 eurós összeggel.

A harmadosztályban jelentős, 2.2 millió eurós növekedést regisztráltak az előző évadhoz képest. A Dynamo Dresden 428 460 eurót fizetett fegyelmi büntetésként.

A Bundesligában és a másodvonalban a bírságok összege több mint 1 millió euróval csökkent. Az ítéletek többsége pirotechnikai eszközök használata miatt született.

Mivel a DFB által kiszabott büntetések egy részét a klubok az erőszak megelőzését elősegítő intézkedésekre fordíthatják, végül csak valamivel több mint 8 millió euró került a szövetség számlájára. Ebből 6 millió eurót a szokásoknak megfelelően a sportággal kapcsolatos alapítványok kaptak meg adományként.