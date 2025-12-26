Nemzeti Sportrádió

Több mint 12 millió euróra büntette a klubokat a Német Labdarúgó-szövetség

Vágólapra másolva!
2025.12.26. 13:02
null
Fotó: Getty Images
Címkék
2. Bundesliga Bundesliga DFB Német Labdarúgó-szövetség
Több mint 12 millió euróra (4.7 milliárd forint) büntette a legfelső három bajnoki osztály 56 klubját fegyelmi eljárások keretein belül a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) az előző idényben.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott összeg alig kevesebb, mint a tavalyi, amikor a kluboknak körülbelül 12.5 millió eurót kellett fizetniük szurkolóik helytelen viselkedése miatt.

Az előző idényben a legtöbbet – 924 355 eurót – az akkor még másodosztályú, de tavasszal feljutott 1. FC Kölnnek kellett befizetnie. A másik feljutót, a Hamburg SV-t 623 555 euróra büntették, ezzel a harmadik helyen áll az összesített rangsorban. A két klub között az Eintracht Frankfurt végzett másodikként, 764 600 eurós összeggel.

A harmadosztályban jelentős, 2.2 millió eurós növekedést regisztráltak az előző évadhoz képest. A Dynamo Dresden 428 460 eurót fizetett fegyelmi büntetésként.

A Bundesligában és a másodvonalban a bírságok összege több mint 1 millió euróval csökkent. Az ítéletek többsége pirotechnikai eszközök használata miatt született.

Mivel a DFB által kiszabott büntetések egy részét a klubok az erőszak megelőzését elősegítő intézkedésekre fordíthatják, végül csak valamivel több mint 8 millió euró került a szövetség számlájára. Ebből 6 millió eurót a szokásoknak megfelelően a sportággal kapcsolatos alapítványok kaptak meg adományként.

2. Bundesliga Bundesliga DFB Német Labdarúgó-szövetség
Legfrissebb hírek

Nem történt csoda Heidenheimben, négy gólt szerezve diadalmaskodott a Bayern

Német labdarúgás
2025.12.21. 19:40

Bundesliga: vezetett a Leipzig, a Leverkusen mégis hazavitte mindhárom pontot

Német labdarúgás
2025.12.20. 20:35

Bundesliga: Schäfer András beállt a 84. percben, és remek lövéssel eldöntötte az Union Berlin meccsét

Német labdarúgás
2025.12.20. 17:34

A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót

Német labdarúgás
2025.12.19. 22:38

Dárdai Márton kórházba került

Légiósok
2025.12.19. 18:57

Bundesliga: otthon vesztett pontot a sereghajtó ellen a Bayern

Német labdarúgás
2025.12.14. 19:37

Csak ikszelt Freiburgban a Dortmund, nem tudta megelőzni a Lipcsét

Német labdarúgás
2025.12.14. 17:32

Bundesliga: a Hoffenheim nagyon megverte a Hamburgot, idegenben alkotott nagyot a Wolfsburg

Német labdarúgás
2025.12.13. 17:38
Ezek is érdekelhetik