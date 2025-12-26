Nemzeti Sportrádió

Haaland Mikulásnak öltözött, Szalah is boldog karácsonyt kívánt – fotók

2025.12.26. 12:04
Erling Haaland beöltözött (Fotó: Erling Haaland/Instagram)
Karácsonykor a labdarúgó-bajnokságok többsége szünetel, így a játékosoknak is jut némi pihenő, amikor ki lehet kapcsolódni és családi körben tölteni az ünnepeket. Közösségi médiás körképünkben utánanéztünk, ki hogyan töltötte a szentestét vagy karácsony első napját.

Erling Haaland, a Manchester City norvég csatára Mikulásnak öltözött, és azt írta posztjához: „Ideje másokra is átragasztani a karácsony örömét!”

A Real Madrid brazil támadója, Vinícius Júnior Rio de Janeiróból üdvözölte követőit, és természetesen boldog karácsonyt kívánt nekik.

Harry Kane, a Bayern München angol gólvágója megmutatta karácsonyfáját, és december 24-i bejegyzéséből úgy tűnik, hogy Lappföldön járt feleségével, Katie-vel.

Mohamed Szalah jelenleg az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel az egyiptomi válogatottal, így most nem lehet együtt családjával. A Liverpool támadója ennek ellenére posztolt, ráadásul boldog karácsonyt kívánt, ami azért érdekes, mert iszlám hitű, és a muszlimok nem ünneplik a keresztény ünnepeket.

Az FC Barcelona lengyel csatára, Robert Lewandowski megmutatta, hogyan telik a reggel náluk karácsony első napján.

Csapattársa, Raphinha feleségével és kislányával közös képet osztott meg csütörtökön, és ahogy a többség, úgy a Barca brazil futballistája is tömören fogalmazva csak annyit írt: „Boldog karácsonyt!”

Gianluigi Donnarumma, a Manchester City Európa-bajnok olasz kapusa is így tett, karácsonyfa előtt készült képeket osztott meg a közösségi médiában.

Neymar is hasonló poszttal jelentkezett, de ő még azt is megmutatta, hogyan állt oda családja a Mikulás mellé.

Luis Suárez is nagyon boldog karácsonyt kívánt mindenkinek, az Inter Miami uruguayi játékosa a lányával és két fiával, valamint feleségével közös képeket posztolt közösségi oldalán.

 

