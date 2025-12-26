Nemzeti Sportrádió

Megvált indiai klubjától a City Football Group

2025.12.26. 13:17
A Mumbai City futballcsapata (Fotó: Getty Images)
A Manchester Cityt is tulajdonló City Football Group (CFG) eladta többségi részesedését a Mumbai City labdarúgóklubban az Indiai Szuperliga (ISL) jövőjét övező bizonytalanság miatt.

„A CFG átfogó kereskedelmi felülvizsgálatot követően, az ISL jövőjét övező folyamatos bizonytalanság miatt hozta meg a döntést. Az alapító tulajdonosok a továbbiakban teljes mértékben átveszik a klub irányítását” – áll a pénteki közleményben.

A CFG 2019-ben 65 százalékos részesedést szerzett a Mumbai Cityben, amely azóta kétszer nyerte meg a bajnokságot.

Az Indiai Labdarúgó-szövetség (AIFF) nehezen talál új kereskedelmi partnert az ISL számára, miután az előzővel kötött szerződése tíz év után lejárt. A bajnokságot júliusban felfüggesztették, miután az indiai legfelsőbb bíróság kérésére megszakadtak a tárgyalások a főtámogatóval – a Football Sports Development Limiteddel – kötött szerződés megújításáról.

 

