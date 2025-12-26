Megvált indiai klubjától a City Football Group

A Manchester Cityt is tulajdonló City Football Group (CFG) eladta többségi részesedését a Mumbai City labdarúgóklubban az Indiai Szuperliga (ISL) jövőjét övező bizonytalanság miatt.
„A CFG átfogó kereskedelmi felülvizsgálatot követően, az ISL jövőjét övező folyamatos bizonytalanság miatt hozta meg a döntést. Az alapító tulajdonosok a továbbiakban teljes mértékben átveszik a klub irányítását” – áll a pénteki közleményben.
A CFG 2019-ben 65 százalékos részesedést szerzett a Mumbai Cityben, amely azóta kétszer nyerte meg a bajnokságot.
Az Indiai Labdarúgó-szövetség (AIFF) nehezen talál új kereskedelmi partnert az ISL számára, miután az előzővel kötött szerződése tíz év után lejárt. A bajnokságot júliusban felfüggesztették, miután az indiai legfelsőbb bíróság kérésére megszakadtak a tárgyalások a főtámogatóval – a Football Sports Development Limiteddel – kötött szerződés megújításáról.
Legfrissebb hírek
Váratlanul bezár Pep Guardiola manchesteri étterme
Angol labdarúgás
2025.12.19. 09:56
Négy Real-játékos is kiállt Xabi Alonso mellett
Bajnokok Ligája
2025.12.11. 10:15
Ezek is érdekelhetik