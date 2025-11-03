Huszonötös kerettel készül a férfi vízilabda-válogatott

A különböző játékelemek elsajátítását kétkapus gyakorlások szolgálják a közvetlen Eb-felkészülés előtt, amely az őszi klubszezon végén, decemberben kezdődik.

A külföldön pólózó játékosok ezúttal nem tértek haza, ugyanakkor az edzők javaslatait figyelembe véve több fiatal tehetséget is tesztel a szövetségi kapitány, akik idővel teljes jogú kerettaggá válhatnak.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Mizsei Márton (VasasPlaket), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Batizi Benedek, Csacsovszky Erik, Kovács Péter, Mészáros Mátyás, Simon Balázs, Tátrai Dávid (mind BVSC), Dala Döme, Lakatos Soma, Szalai Péter (mindhárom Vasas), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Vámos Márton, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Gólya Noel, Pető Attila (mindkettő Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell), Krasznai Bendegúz, Szabó II Bence (mindkettő Szolnoki Dózsa)