Armand Duplantis győzött az európai hírügynökségek szavazásán

A 26 éves atléta idén a nankingi fedett pályás világbajnokságon 6.15, a tokiói szabadtéri vb-n világrekordot jelentő 6.30 méteres eredménnyel lett aranyérmes, és a Gyémánt Ligát is megnyerte. Remek teljesítménye elismeréseként megkapta a Laureus-díjat, és az élen végzett a brit sportújságírók szövetsége, valamint a BBC év végi szavazásán is. Sportága nemzetközi szövetsége őt választotta az év legjobb férfi atlétájának.

A lengyel hírügynökség által 68. alkalommal megrendezett szavazáson – amelyen még sosem győzött magyar sportoló – ezúttal 23 európai hírügynökség, köztük az MTI vett részt.

Armand Duplantis neve mind a 23 szavazólapon szerepelt, kilencen az első, négyen a második helyen, ezzel 184 pontot gyűjtött, és 41 ponttal előzte meg Carlos Alcaraz spanyol teniszezőt, aki idén a francia és az amerikai nyílt bajnokságot is megnyerte. A harmadik Tadej Pogacar szlovén kerékpáros, a francia országúti körverseny győztese lett.

Európa 10 legjobb sportolója 2025-ben az európai hírügynökségek szerint

1. Armand Duplantis (svéd, atléta, rúdugró) 184 pont

2. Carlos Alcaraz (spanyol, teniszező) 143

3. Tadej Pogacar (szlovén, kerékpáros) 134

4. Femke Bol (holland, atléta, futó és gátfutó) 76

5. Ousmane Dembélé (francia, labdarúgó) 70

6. Lando Norris (brit, autóversenyző) 68

7. Jannik Sinner (olasz, teniszező) 57

8. Arina Szabalenka (fehérorosz, teniszező) 56

9. Marco Odermatt (svájci, alpesi síző) 45

10. Johannes Hösflot Klaebo (norvég, északi síző) 29

A legutóbbi tíz győztes

2016: Cristiano Ronaldo (portugál, labdarúgó)

2017: Ronaldo

2018: Novak Djokovics (szerb, teniszező)

2019: Lewis Hamilton (angol, autóversenyző)

2020: Robert Lewandowski (lengyel, labdarúgó)

2021: Djokovics

2022: Iga Swiatek (lengyel, teniszező)

2023: Djokovics

2024: Leon Marchand (francia, úszó)

2025: Armand Duplantis (svéd, atléta, rúdugró)