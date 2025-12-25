Kvíz: mennyire ismeri a futball játékszabályait? Tesztelje tudását!

Nemzeti Sportrádió

Az ünnepi időszak remek alkalmat nyújt a pihenésre és egy kis játékra. Tizenöt kérdéssel készültünk olvasóinknak a labdarúgás játékszabályaiból, tesztelje tudását kvízünkben, lássuk, mennyire van otthon a témában! Játékra fel! Ha végzett, ossza meg velünk véleményét, írja meg, hány pontot szerzett!
Kvíz a labdarúgás játékszabályaiból – 2. rész

Vigyázat! A helyes megoldások a kép alatt találhatóak!

Ha végzett a kvízzel, a helyes válaszokat itt találja, a kép alatt (Fotó: Getty Images)

A HELYES VÁLASZOK

  1. kérdés: 8 másodpercig.
  2. kérdés: Szögletrúgást az ellenfél javára.
  3. kérdés: Ítéljen közvetett szabadrúgást a kapus csapatának javára.
  4. kérdés: Ítélje meg a gólt, és adjon sárga lapot a vétkes védőnek.
  5. kérdés: Engedje tovább a játékot.
  6. kérdés: Egy vonalban a hónalj aljával.
  7. kérdés: Ítéljen büntetőrúgást.
  8. kérdés: A játékvezető alkalmazzon előnyszabályt a lökésért, ítéljen büntetőrúgást a büntetőterületen belüli gáncsolásért. Ha szükséges, adjon lapot a védőnek.
  9. kérdés: Érvénytelenítse a gólt, és ítéljen közvetlen szabadrúgást a kezezés helyéről a másik csapat javára.
10. kérdés: Érvénytelenítse a gólt, és ítéljen közvetett szabadrúgást az ellenfél javára.
11. kérdés: Adja meg a gólt, ha egyik belépő játékos sem volt hatással a játékra.
12. kérdés: Ítéljen gólt.
13. kérdés: Ítéljen gólt.
14. kérdés: Érvénytelenítse a gólt, és ítéljen közvetett szabadrúgást az ellenfél javára.
15. kérdés: Legalább 3 fős.

 

 

