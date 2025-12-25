Kvíz: mennyire ismeri a futball játékszabályait? Tesztelje tudását!

1. kérdés: 8 másodpercig.

2. kérdés: Szögletrúgást az ellenfél javára.

3. kérdés: Ítéljen közvetett szabadrúgást a kapus csapatának javára.

4. kérdés: Ítélje meg a gólt, és adjon sárga lapot a vétkes védőnek.

5. kérdés: Engedje tovább a játékot.

6. kérdés: Egy vonalban a hónalj aljával.

7. kérdés: Ítéljen büntetőrúgást.

8. kérdés: A játékvezető alkalmazzon előnyszabályt a lökésért, ítéljen büntetőrúgást a büntetőterületen belüli gáncsolásért. Ha szükséges, adjon lapot a védőnek.

9. kérdés: Érvénytelenítse a gólt, és ítéljen közvetlen szabadrúgást a kezezés helyéről a másik csapat javára.

10. kérdés: Érvénytelenítse a gólt, és ítéljen közvetett szabadrúgást az ellenfél javára.

11. kérdés: Adja meg a gólt, ha egyik belépő játékos sem volt hatással a játékra.

12. kérdés: Ítéljen gólt.

13. kérdés: Ítéljen gólt.

14. kérdés: Érvénytelenítse a gólt, és ítéljen közvetett szabadrúgást az ellenfél javára.

15. kérdés: Legalább 3 fős.