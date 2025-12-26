Arne Slot: Ha karácsonykor kívánhatnék valamit, azt kérném, hogy Isak minél előbb felépüljön

A Liverpool menedzsere elsőként mindenkinek boldog karácsonyt kívánt, majd arról ejtett szót, hogy örül a hatmeccses veretlenségi sorozatnak, mert ez azt jelenti, jó úton járnak. Ennek ellenére tudja, hogy van még hová fejlődni.

„Magától értetődő, hogy szeretnénk jól zárni az évet – mondta Arne Slot a sajtótájékoztatón. – Az elmúlt hetekben jó irányba haladtunk, de az is világos, hogy mint bárki másnak, nálunk is vannak még területek, ahol fejlődhetünk. A múlt hétvégi, Tottenham elleni győzelmünk rávilágított erre, mert bár nagyon örültem a három pont megszerzésének, voltak a játékunknak olyan elemei, amelyek kevésbé tetszettek.”

Alexander Isak szárkapocscsontja eltört a Spurs elleni bajnokin, azóta meg is műtötték, és mint lapunk is megírta, hónapig nem számíthat rá a szakmai stáb.

„Természetesen nagy fájó, hogy Alexander Isak jó ideig nem lesz velünk – folytatta a holland szakember. – Ha karácsonykor kívánhatnék valamit, azt kérném, hogy minél előbb felépüljön. Addig is nélküle és a többi hiányzó nélkül kell boldogulnunk. Az elmúlt egy év elég nagy érzelmi hullámvasút volt, és normális, hogy ilyenkor visszatekintünk a mögöttünk álló esztendőre. Nem lehet nem gondolni Diogo Jota családjára, melynek ez az első karácsonya nélküle. Természetesen felerősödik az elvesztése miatt érzett fájdalom, hiszen Diogo tragikus halála óta először találkozik az a két angol csapat, amelyben szerepelt pályafutása során.”

Slot elmondta a sereghajtó Wolverhamptonnal kapcsolatban, hogy ugyanolyan nehéz próbatételre számít, mint amikor az előző idényben mérkőztek meg a „farkasokkal” – akkor mindkét meccset 2–1-re nyerte meg a Pool.

Mint ismert, a szombati összecsapást Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt kihagyja, és elképzelhető, hogy az előző három bajnokit végigjátszó Kerkez Milos sem kezd majd.

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

Péntek

21.00: Manchester United–Newcastle United (Tv: Match4)

Szombat

13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Brentford–AFC Bournemouth

16.00: Burnley–Everton

16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)

18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)