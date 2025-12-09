Férfi vízilabda Eb-felkészülés: 18 játékos utazott el a párizsi edzőtáborba

A hazai szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint a mediterrán bajnokságokban szereplő Angyal Dániel, Burián Gergely, Vigvári Vince, valamint Leinweber Olivér még játszanak egy bajnokit ezen a héten, emiatt ők jövő hétfőtől csatlakoznak a kerethez.

A magyar válogatott legutóbb a párizsi olimpiai torna nyitófordulójában találkozott a franciákkal, az a meccs 13–12-es magyar sikerrel zárult.

Az Európa-bajnokság január 10-én rajtol Belgrádban, Varga Zsolt együttese a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel azonos csoportban.

A párizsi edzőtábor magyar kerete

Kapusok: Csoma Kristóf, Mizsei Márton

Mezőnyjátékosok: Batizi Benedek, Csacsovszky Erik, Dala Döme, Ekler Bendegúz, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Mészáros Mátyás, Simon Henrik, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor

Később csatlakozik: Angyal Dániel, Burián Gergely, Vigvári Vince, Leinweber Olivér