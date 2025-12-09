Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eb-felkészülés: 18 játékos utazott el a párizsi edzőtáborba

2025.12.09. 13:06
null
Varga Zsolt (Fotó: Dömötör Csaba)
vízilabda Varga Zsolt magyar férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda Eb
Varga Zsolt, a januári Európa-bajnokságra készülő férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya 18 játékossal utazott el Párizsba a franciákkal közös négynapos edzőtáborba, ahol szerda este hivatalos mérkőzést játszik egymással a két együttes.

A hazai szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint a mediterrán bajnokságokban szereplő Angyal Dániel, Burián Gergely, Vigvári Vince, valamint Leinweber Olivér még játszanak egy bajnokit ezen a héten, emiatt ők jövő hétfőtől csatlakoznak a kerethez.

A magyar válogatott legutóbb a párizsi olimpiai torna nyitófordulójában találkozott a franciákkal, az a meccs 13–12-es magyar sikerrel zárult.

Az Európa-bajnokság január 10-én rajtol Belgrádban, Varga Zsolt együttese a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel azonos csoportban.

A párizsi edzőtábor magyar kerete
Kapusok: Csoma Kristóf, Mizsei Márton
Mezőnyjátékosok: Batizi Benedek, Csacsovszky Erik, Dala Döme, Ekler Bendegúz, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Mészáros Mátyás, Simon Henrik, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor
Később csatlakozik: Angyal Dániel, Burián Gergely, Vigvári Vince, Leinweber Olivér

 

