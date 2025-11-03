Légióskörkép: válogatott védők gólpasszai és egy hatalmas gól Dunaszerdahelyről – videók

Az elmúlt hét, ha csak a szerzett gólokat nézzük, nem volt igazán termékeny a magyar légiósok számára, ketten voltak eredményesek csapataikban.

A szlovák élvonalban a Kassa ellen otthon 3–1-re nyerő Dunaszerdahely első gólját két magyar U-válogatott játékos hozta össze, ugyanis Tuboly Máté passzából úgy 25 méterről Redzic Damir lőtt a léc alá. Tuboly az idénybeli 13. bajnokiján a második gólpasszát jegyezte, a Marco Rossi szövetségi kapitány által is szemmel tartott Redzic pedig a 12. bajnokiján a hatodik gólját szerezte (egy héten belül a másodikat).

REDZIC HATALMAS GÓLJA TUBOLY PASSZÁBÓL DUNASZERDAHELYEN

A szlovén élvonalban játszó Tanyi Barnabás pedig az Aluminijbe csereként beállva egy jobb oldali szóló végén szerzett gólt a 92. percben a Celje elleni, 2–1-re elveszített bajnokin, a 22 éves, debreceni születésű támadónak az ötödik bajnoki meccsén ez volt a második találata a Prva Ligában ebben az idényben.

TANYI-SZÓLÓ SZLOVÉNIÁBÓL

Amennyiben nemcsak a gólokat, hanem a gólpasszokat is nézzük, három válogatott belső védőt is ki kell emelnünk, ami nagy szó, mert a belső védők ritkán adnak gólpasszt.

Dárdai Márton és Willi Orbán egyaránt a Német Kupában adott gólpasszt múlt héten: előbbi a Hertha Elversberg elleni 3–0-s, utóbbi a Leipzig cottbusi, 4–1-es győzelme alkalmával. A 33. életévét éppen ma betöltő Orbánnak ez már a második gólpassza volt az idényben (mindkettőt a kupában jegyezte, és abban a sorozatban van egy gólja is), és egyébként mindketten győztes héten vannak túl ugyanis, a kupameccs után a bajnokságban is győztek csapatukkal, és mindkét meccset végig is játszották.

DÁRDAI TOVÁBBCSÚSZTATOTT FEJESÉBŐL GÓLPASSZ LETT

ORBÁN INDÍTOTTA AZT A TÁMADÁST, AMIBŐL MEGSZEREZTE A VEZETÉST A LEIPZIG

A VIDEÓÉRT KATT A KÉPRE!

A harmadik gólpasszt adó válogatott belső védőnk Szalai Attila volt (a kezdőkörből nagyszerű felíveléssel játszotta meg a kiugró támadót), más kérdés, hogy az ő csapata, a Kasimpasa 3–2-re kikapott a Kayserispor vendégeként a török élvonalban, ez volt Szalai első gólpassza a Kasimpasában.

SZALAI ATTILA MESTERI ÍVELÉSE

Amit még feltétlenül ki kell emelni az elmúlt hétről, az az angol másodosztályban bemutatott hatalmas Tóth Balázs-védés, amivel a kapus döntő érdemeket szerzett abban, hogy a Blackburn 2–0-ra győzött a tavasszal még a Premier League-ben szerepelt Leicester vendégeként.

TÓTH BALÁZS BRAVÚRJA

AZ ELSŐ ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

OKTÓBER 27., HÉTFŐ

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

FC Cincinnati–Columbus Crew 1–0

Columbus: Gazdag Dániel a 61. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Samsunspor–Rizespor 1–1

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott.

OKTÓBER 28., KEDD

ANGLIA

League One (III. osztály)

Mansfield Town–Plymouth Argyle 2–0

Plymouth: Szűcs Kornél kezdett, a 84. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 2. forduló

Hertha BSC–Elversberg 3–0

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, az 58. percben gólpasszt adott.

Wolfsburg–Holstein Kiel 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence a 90. percben állt be.

Cottbus–RB Leipzig 1–4

Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 13. percben gólpasszt adott.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

FK Csíkszereda–Sepsi OSK 0–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kezdett, az 57. percben lecserélték, Eppel Márton végigjátszotta a mérkőzést, Ferenczi János az 57. percben állt be, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert, Kelemen Dávid és Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végig a pályán volt, a 85. percben sárga lapot kapott, Szabó Bálint végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs az 57. percben állt be, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést.

Sepsi: Sigér Dávid nem volt a keretben.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, 1. forduló

Ziri–Aluminij 1–6

Aluminij: Tanyi Barnabás kezdett, az 50. percben gólt szerzett, a 61. percben lecserélték.

OKTÓBER 29., SZERDA

ANGLIA

Ligakupa, nyolcaddöntő

Liverpool–Crystal Palace 0–3

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Pécsi Ármin kispados volt, Szoboszlai Dominik nem volt a keretben.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, nyolcaddöntő

St. Pölten–Rapid Wien 0–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz a 79. percben állt be.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Brest 1–0

Le Havre: Loic Nego a 65. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Lengyel Kupa, 3. forduló

Raków Czestochowa–Cracovia 3–0

Raków: Baráth Péter a szünetben állt be.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 2. forduló

Union Berlin–Arminia Bielefeld 2–1 – h. u.

Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 29. percben sárgát kapott, a 61. percben lecserélték.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Padova 1–1

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 71. percben sárgát kapott, a 81. percben lecserélték.

SKÓCIA

Premiership

Motherwell–Dundee United 2–0

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést, a 32. percben sárga lapot kapott.

SZERBIA

Szerb Kupa, 2. forduló

Graficsar Beograd (II.)–Topolya 2–0

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 63. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Nagyszombat–Kassa 3–1

Kassa: Kovács Mátyás a 77. percben állt be.

Szlovák Kupa, 5. forduló

Szenc–Zsolna 0–1

Zsolna: Szánthó Regő kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, selejtező, 3. forduló

Kahta (IV.)–Kasimpasa 3–1

Kasimpasa: Szalai Attila nem volt tagja a keretnek.

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK

BELGIUM

Belga Kupa, 1. forduló

Cercle Bruges–Kortrijk 1–0

Kortrijk: Dénes Vilmos végig a pályán volt.

LENGYELORSZÁG

Lengyel Kupa, 3. forduló

Legia Warszawa–Pogon Szczecin

Pogon: Molnár Rajmund a 60. percben állt be.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

UTA Arad–Petrolul 1–1

UTA: Zsóri Dániel az 57. pecben állt be.

SPANYOLORSZÁG

Király Kupa, 2. forduló

Valle Egues–FC Andorra 1–5

Andorra: Yaakobishvili Antal végig a pályán volt, Yaakobishvili Áron nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, selejtező

Karaköprü–Rizespor 0–3

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott.

OKTÓBER 31., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lierse–Lommel 4–4

Lommel: Vancsa Zalán nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Basaksehir–Kocaelispor 1–0

Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt, a 88. percben sárga lapot kapott.

NOVEMBER 1., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Aston Villa 2–0

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a meccset, a 87. percben sárga lapot kapott, Kerkez Milos és Pécsi Ármin a kispadon ültek.

Championship (II. osztály)

Leicester City–Blackburn Rovers 0–2

Blackburn: Tóth Balázs kezdőként végigvédte a meccset.

West Bromwich Albion–Sheffield Wednesday 0–0

WBA: Callum Styles kezdett, a 71. percben lecserélték.

Birmingham City–Portsmouth 4–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

FA-kupa, 1. forduló

Wycombe Wanderers–Plymouth 2–0

Plymouth: Szűcs Kornél kezdőként végigjátszotta a meccset.

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Altach 3–1

GAK: Jánó Zétény kezdett, a 66. percben lecserélték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Beveren–FC Bruges II 2–1

Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó

Nashville SC–Inter Miami 2–1

Miami: Pintér Dániel nem volt a keret tagja.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Sahnin 2–2

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 70. percben állt be, a 72. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett, végig is játszották a meccset.

Union Berlin–Freiburg 0–0

Union Berlin: Schäfer András kezdőként végigjátszotta a meccset.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Dynamo Dresden 2–0

Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.

Nürnberg–Eintracht Braunschweig 2–1

Braunschweig: Szabó Levente kezdőként végigjátszotta a meccset.

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

Rio Ave–Estoril 0–4

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 71. percben állt be csereként.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Afumati–ASA Marosvásárhely 2–1

ASA: Demeter Zsombor kezdőként végigjátszotta a meccset, a 72. percben sárga lapot kapott, Major Sámuel az 59. percben állt be csereként.

Ceahlaul–Olimpia Szatmárnémeti 1–0

Olimpia: Pintér Bence a kispadon ült, Torvund Alexander kezdett, a 77. percben lecserélték; Bontas Kristóf a kispadon ült.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Eperjes–Zsolna 0–4

Zsolna: Szánthó Regő a 89. percben állt be csereként.

Dunaszerdahelyi AC–Kassa 3–1

DAC: Redzic Damir kezdőként végigjátszotta a meccset, a 31. percben gólt szerzett; Tuboly Máté kezdett, Redzicnek gólpasszt adott, a 76. percben lecserélték.

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 83. percben lecserélték.

2. Liga (II. osztály)

Zólyom–Somorja 1–3

Somorja: Csorba Noel kezdőként végigjátszotta a meccset, a 44. percben sárga lapot kapott.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Celje–Aluminij 2–1

Aluminij: Tanyi Barnabás a 63. percben állt be, a 90+2. percben gólt szerzett.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Göztepe–Genclerbirligi 1–0

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.

Galatasaray–Trabzonspor 0–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdőként végigjátszotta a meccset.

NOVEMBER 2., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–Sturm Graz 2–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt, a 77. percben sárga lapot kapott.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Beerschot VA–Kortrijk 1–2

Kortrijk: Dénes Vilmos a kispadon ült,

CIPRUS

Cyprus League

Kraszava–Anorthoszisz 0–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 79. percben állt be.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó

Columbus Crew–FC Cincinnati 4–0

Columbus: Gazdag Dániel csereként állt be a 70. percben

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Toulouse–Le Havre 0–0

Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Jagiellonia–Raków Czestochowa 1–2

Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 73. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–Hoffenheim 2–3

Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Monza–Spezia 1–0

Spezia: Nagy Ádám végig a pályán volt.

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Metaloglobus Bukarest 2–0

UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Cádiz 0–0

Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, Yaakobishvili Áron nem volt a keretben.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Elfsborg–AIK 0–3

AIK: Csongvai Áron végig a pályán volt.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Napredak 1–1

Topolya: Mezei Szabolcs a 78. percben állt be.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Beltinci–Nafta Lendva 2–3

Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel végig a pályán volt, Németh Ervin a kispadon ült.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kayserispor–Kasimpasa 3–2

Kasimpasa: Szalai Attila végig a pályán volt, a 19. percben gólpasszt adott.

NOVEMBER 3., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

18.00: Wisla Plock–Pogon Szczecin

Pogon: Molnár Rajmund

ROMÁNIA

Superliga

16.30: Farul Constanta–FK Csíkszereda

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

18.00: Rizespor–Karamgürük

Rizespor: Mocsi Attila