Légióskörkép: válogatott védők gólpasszai és egy hatalmas gól Dunaszerdahelyről – videók
Az elmúlt hét, ha csak a szerzett gólokat nézzük, nem volt igazán termékeny a magyar légiósok számára, ketten voltak eredményesek csapataikban.
A szlovák élvonalban a Kassa ellen otthon 3–1-re nyerő Dunaszerdahely első gólját két magyar U-válogatott játékos hozta össze, ugyanis Tuboly Máté passzából úgy 25 méterről Redzic Damir lőtt a léc alá. Tuboly az idénybeli 13. bajnokiján a második gólpasszát jegyezte, a Marco Rossi szövetségi kapitány által is szemmel tartott Redzic pedig a 12. bajnokiján a hatodik gólját szerezte (egy héten belül a másodikat).
REDZIC HATALMAS GÓLJA TUBOLY PASSZÁBÓL DUNASZERDAHELYEN
A szlovén élvonalban játszó Tanyi Barnabás pedig az Aluminijbe csereként beállva egy jobb oldali szóló végén szerzett gólt a 92. percben a Celje elleni, 2–1-re elveszített bajnokin, a 22 éves, debreceni születésű támadónak az ötödik bajnoki meccsén ez volt a második találata a Prva Ligában ebben az idényben.
TANYI-SZÓLÓ SZLOVÉNIÁBÓL
Amennyiben nemcsak a gólokat, hanem a gólpasszokat is nézzük, három válogatott belső védőt is ki kell emelnünk, ami nagy szó, mert a belső védők ritkán adnak gólpasszt.
Dárdai Márton és Willi Orbán egyaránt a Német Kupában adott gólpasszt múlt héten: előbbi a Hertha Elversberg elleni 3–0-s, utóbbi a Leipzig cottbusi, 4–1-es győzelme alkalmával. A 33. életévét éppen ma betöltő Orbánnak ez már a második gólpassza volt az idényben (mindkettőt a kupában jegyezte, és abban a sorozatban van egy gólja is), és egyébként mindketten győztes héten vannak túl ugyanis, a kupameccs után a bajnokságban is győztek csapatukkal, és mindkét meccset végig is játszották.
DÁRDAI TOVÁBBCSÚSZTATOTT FEJESÉBŐL GÓLPASSZ LETT
ORBÁN INDÍTOTTA AZT A TÁMADÁST, AMIBŐL MEGSZEREZTE A VEZETÉST A LEIPZIG
A harmadik gólpasszt adó válogatott belső védőnk Szalai Attila volt (a kezdőkörből nagyszerű felíveléssel játszotta meg a kiugró támadót), más kérdés, hogy az ő csapata, a Kasimpasa 3–2-re kikapott a Kayserispor vendégeként a török élvonalban, ez volt Szalai első gólpassza a Kasimpasában.
SZALAI ATTILA MESTERI ÍVELÉSE
Amit még feltétlenül ki kell emelni az elmúlt hétről, az az angol másodosztályban bemutatott hatalmas Tóth Balázs-védés, amivel a kapus döntő érdemeket szerzett abban, hogy a Blackburn 2–0-ra győzött a tavasszal még a Premier League-ben szerepelt Leicester vendégeként.
TÓTH BALÁZS BRAVÚRJA
AZ ELSŐ ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
OKTÓBER 27., HÉTFŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
FC Cincinnati–Columbus Crew 1–0
Columbus: Gazdag Dániel a 61. percben állt be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Samsunspor–Rizespor 1–1
Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott.
OKTÓBER 28., KEDD
ANGLIA
League One (III. osztály)
Mansfield Town–Plymouth Argyle 2–0
Plymouth: Szűcs Kornél kezdett, a 84. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
Hertha BSC–Elversberg 3–0
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, az 58. percben gólpasszt adott.
Wolfsburg–Holstein Kiel 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence a 90. percben állt be.
Cottbus–RB Leipzig 1–4
Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 13. percben gólpasszt adott.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
FK Csíkszereda–Sepsi OSK 0–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kezdett, az 57. percben lecserélték, Eppel Márton végigjátszotta a mérkőzést, Ferenczi János az 57. percben állt be, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert, Kelemen Dávid és Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végig a pályán volt, a 85. percben sárga lapot kapott, Szabó Bálint végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs az 57. percben állt be, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést.
Sepsi: Sigér Dávid nem volt a keretben.
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, 1. forduló
Ziri–Aluminij 1–6
Aluminij: Tanyi Barnabás kezdett, az 50. percben gólt szerzett, a 61. percben lecserélték.
OKTÓBER 29., SZERDA
ANGLIA
Ligakupa, nyolcaddöntő
Liverpool–Crystal Palace 0–3
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Pécsi Ármin kispados volt, Szoboszlai Dominik nem volt a keretben.
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
St. Pölten–Rapid Wien 0–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz a 79. percben állt be.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Brest 1–0
Le Havre: Loic Nego a 65. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 3. forduló
Raków Czestochowa–Cracovia 3–0
Raków: Baráth Péter a szünetben állt be.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
Union Berlin–Arminia Bielefeld 2–1 – h. u.
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 29. percben sárgát kapott, a 61. percben lecserélték.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Padova 1–1
Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 71. percben sárgát kapott, a 81. percben lecserélték.
SKÓCIA
Premiership
Motherwell–Dundee United 2–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést, a 32. percben sárga lapot kapott.
SZERBIA
Szerb Kupa, 2. forduló
Graficsar Beograd (II.)–Topolya 2–0
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 63. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Nagyszombat–Kassa 3–1
Kassa: Kovács Mátyás a 77. percben állt be.
Szlovák Kupa, 5. forduló
Szenc–Zsolna 0–1
Zsolna: Szánthó Regő kispados volt.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, selejtező, 3. forduló
Kahta (IV.)–Kasimpasa 3–1
Kasimpasa: Szalai Attila nem volt tagja a keretnek.
OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK
BELGIUM
Belga Kupa, 1. forduló
Cercle Bruges–Kortrijk 1–0
Kortrijk: Dénes Vilmos végig a pályán volt.
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 3. forduló
Legia Warszawa–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund a 60. percben állt be.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
UTA Arad–Petrolul 1–1
UTA: Zsóri Dániel az 57. pecben állt be.
SPANYOLORSZÁG
Király Kupa, 2. forduló
Valle Egues–FC Andorra 1–5
Andorra: Yaakobishvili Antal végig a pályán volt, Yaakobishvili Áron nem volt a keretben.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, selejtező
Karaköprü–Rizespor 0–3
Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott.
OKTÓBER 31., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lierse–Lommel 4–4
Lommel: Vancsa Zalán nem volt a keretben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Basaksehir–Kocaelispor 1–0
Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt, a 88. percben sárga lapot kapott.
NOVEMBER 1., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Aston Villa 2–0
Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a meccset, a 87. percben sárga lapot kapott, Kerkez Milos és Pécsi Ármin a kispadon ültek.
Championship (II. osztály)
Leicester City–Blackburn Rovers 0–2
Blackburn: Tóth Balázs kezdőként végigvédte a meccset.
West Bromwich Albion–Sheffield Wednesday 0–0
WBA: Callum Styles kezdett, a 71. percben lecserélték.
Birmingham City–Portsmouth 4–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.
FA-kupa, 1. forduló
Wycombe Wanderers–Plymouth 2–0
Plymouth: Szűcs Kornél kezdőként végigjátszotta a meccset.
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Altach 3–1
GAK: Jánó Zétény kezdett, a 66. percben lecserélték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Beveren–FC Bruges II 2–1
Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó
Nashville SC–Inter Miami 2–1
Miami: Pintér Dániel nem volt a keret tagja.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Sahnin 2–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 70. percben állt be, a 72. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett, végig is játszották a meccset.
Union Berlin–Freiburg 0–0
Union Berlin: Schäfer András kezdőként végigjátszotta a meccset.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Dynamo Dresden 2–0
Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.
Nürnberg–Eintracht Braunschweig 2–1
Braunschweig: Szabó Levente kezdőként végigjátszotta a meccset.
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
Rio Ave–Estoril 0–4
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 71. percben állt be csereként.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Afumati–ASA Marosvásárhely 2–1
ASA: Demeter Zsombor kezdőként végigjátszotta a meccset, a 72. percben sárga lapot kapott, Major Sámuel az 59. percben állt be csereként.
Ceahlaul–Olimpia Szatmárnémeti 1–0
Olimpia: Pintér Bence a kispadon ült, Torvund Alexander kezdett, a 77. percben lecserélték; Bontas Kristóf a kispadon ült.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Eperjes–Zsolna 0–4
Zsolna: Szánthó Regő a 89. percben állt be csereként.
Dunaszerdahelyi AC–Kassa 3–1
DAC: Redzic Damir kezdőként végigjátszotta a meccset, a 31. percben gólt szerzett; Tuboly Máté kezdett, Redzicnek gólpasszt adott, a 76. percben lecserélték.
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 83. percben lecserélték.
2. Liga (II. osztály)
Zólyom–Somorja 1–3
Somorja: Csorba Noel kezdőként végigjátszotta a meccset, a 44. percben sárga lapot kapott.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Celje–Aluminij 2–1
Aluminij: Tanyi Barnabás a 63. percben állt be, a 90+2. percben gólt szerzett.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Göztepe–Genclerbirligi 1–0
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.
Galatasaray–Trabzonspor 0–0
Galatasaray: Sallai Roland kezdőként végigjátszotta a meccset.
NOVEMBER 2., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid Wien–Sturm Graz 2–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt, a 77. percben sárga lapot kapott.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Beerschot VA–Kortrijk 1–2
Kortrijk: Dénes Vilmos a kispadon ült,
CIPRUS
Cyprus League
Kraszava–Anorthoszisz 0–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 79. percben állt be.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó
Columbus Crew–FC Cincinnati 4–0
Columbus: Gazdag Dániel csereként állt be a 70. percben
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Toulouse–Le Havre 0–0
Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Jagiellonia–Raków Czestochowa 1–2
Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 73. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–Hoffenheim 2–3
Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Monza–Spezia 1–0
Spezia: Nagy Ádám végig a pályán volt.
ROMÁNIA
Superliga
UTA Arad–Metaloglobus Bukarest 2–0
UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Cádiz 0–0
Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, Yaakobishvili Áron nem volt a keretben.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Elfsborg–AIK 0–3
AIK: Csongvai Áron végig a pályán volt.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Napredak 1–1
Topolya: Mezei Szabolcs a 78. percben állt be.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Beltinci–Nafta Lendva 2–3
Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel végig a pályán volt, Németh Ervin a kispadon ült.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kayserispor–Kasimpasa 3–2
Kasimpasa: Szalai Attila végig a pályán volt, a 19. percben gólpasszt adott.
NOVEMBER 3., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Wisla Plock–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Farul Constanta–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Karamgürük
Rizespor: Mocsi Attila