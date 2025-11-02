Hiába focizta le a ligautolsót, nem tudott nyerni odahaza a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

14. FORDULÓ

Topolyai SC–Napredak 1–1 (1–0)

Topolya, TSC Aréna. V: Mitics

Topolya: Szimics – Urosevics, Roux, Capan, Szt. Jovanovics – Jovicsics (Radin, 84.), Sztancsics (Mezei, 78.) – Szavics (Mboungou, 62.), Singh (Tomovics, 78.), Sza. Jovanovics – Petrovics (Miloszavics, 78.). Vezetőedző: Darije Kalezics.

Napredak: Szavics – Miletics, Drobnjak, Bukorac, Zlicsics (Krsztics, 57.), Ignjatovics – Vulics (Subert, 90.), Kotlajics (Basztajics, a szünetben), Bogdanovszki (Bubanj, 71.) – Miladinovics, Majdevac (Hajdin, a szünetben). Vezetőedző: Radoszlav Batak.

G: Singh (27.), ill. Bogdanovszki (49.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem sok említésre méltó esemény történt az első félidőben, amelyet az jellemzett, hogy a hazaiak folyamatosan támadtak, a vendégek pedig főleg a védekezéssel voltak elfoglalva, így csak idő kérdése volt, hogy a sorozatos támadásoknak mikor lesz meg az eredménye. A 27. percben Sarpreet Singh gondolt egyet, és a jobb oldalról megindult középre, majd felismerve a lehetőséget, az új-zélandi légiós 21 méterről egy bal lábas lövéssel a bal alsó sarokba bombázott.

A gól után sem változott a játék képe, és nem sok hiányzott, hogy a félidő vége előtt a Topolya megduplázza előnyét, azonban Dragoljub Szavics bal oldali beadását Szasa Jovanovicsnak négy méterről nem sikerült a kapuba bólintania, a csatár a földre fejelte a labdát, amely onnan a felső léc fölé pattant.

A második félidőből mindössze négy perc telt el, amikor azok a vendégek, akik az első félidőben egyszer se találták el a kaput, Nikola Bogdanovszki góljával egyenlítettek: a középpályás Luka Capant csapta be a bal szélen, majd irtózatos erővel a kapu bal oldalába bombázott.

A sereghajtó vendégek az egyenlítés után ismét csak a védekezéssel foglalatoskodtak, és ezt sikerrel tették, ugyanis a mérkőzés végéig nem változott az állás. A hajrában Prestige Mboungou hagyta ki a mérkőzés legnagyobb helyzetét, amikor az utolsó negyedórára beállt Mezei Szabolcs beívelését két méterről a kaputól elvétette. A mérkőzés ráadásában még Szasa Jovanovicsnak volt egy helyzete, de a védők szögletre mentettek.

A TSC tizennégy mérkőzésen tizenöt pontot gyűjtött, és a tizedik helyen áll a tizenhatcsapatos bajnokságban. A Topolya jövő héten az IMT vendégeként lép pályára, vasárnap 17 órai kezdettel.

PERCRŐL PERCRE