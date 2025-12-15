Nemzeti Sportrádió

Koszta Márk nagy napja Izraelben: csereként pályára lépve két gól a bajnok ellen

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.15. 21:08
null
Koszta Márk az első bajnoki góljait szerezte csapatában (Fotó: Hapoel Petah-Tikva)
Címkék
légiósok Hapoel Petah-Tikva Koszta Márk
Különleges forgatókönyvű mérkőzésen játszott 2–2-es döntetlent Koszta Márk csapata, a Hapoel Petah Tikva a címvédő Maccabi Tel-Aviv vendégeként az izraeli labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában. A magyar légiós volt a hétfő esti meccs egyik főszereplője: két gólt szerzett.

Koszta Márk a 23. percben lépett pályára a megsérülő Jocelin Ta Bi helyére, és az első félidő végén gyors egymásutánban két gólt szerzett: a 44. percben jobb oldali beadás után talált be közelről – ez volt csapata első valamirevaló helyzete –, majd a ráadásban egy kiugratást követően lőtt a hálóba.

A második félidő dereka nem szűkölködött eseményekben: a Maccabi a 62. percben szépített, majd lesgólt lőtt, utána tizenegyeshez jutott – de Szajd Abu Farhi a kapu fölé bombázott! Egy percen belül Szagiv Jehezkel megint azt hihette, hogy egyenlített, de ezt a gólját is lesnek ítélte a VAR-szoba… A 97. percben aztán lezárult a hazaiak pechszériája, Ido Sahar már tényleg egyenlített – a vége 2–2.

A szeptemberben szerződtetett magyar támadónak ez volt a kilencedik bajnoki mérkőzése az idényben (csupán egyszer volt tagja a kezdő tizenegynek), és most szerezte az első góljait.

A Hapoel Petah Tikva legutóbb szeptember 20-án nyert bajnokit, az azóta lejátszott tíz fordulóban hét döntetlen mellett három vereség került a mérlegébe.

A Maccabi 28 ponttal a harmadik, a Hapoel 14-gyel a 10. helyen áll a 14 csapatos mezőnyben.

 

légiósok Hapoel Petah-Tikva Koszta Márk
Legfrissebb hírek

Heti légiósprogram: a Tottenhamhez látogat a Liverpool

Légiósok
14 órája

Légióskörkép: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Szánthó Regő is gólt szerzett

Légiósok
17 órája

Szánthó Regő a Slovan ellen szerezte meg első zsolnai gólját az élvonalban

Légiósok
2025.12.14. 20:55

Sallai Roland a tizenhatosról lőtt gólt a Galatasarayban – videó

Minden más foci
2025.12.13. 18:24

Három magyar a pályán, a lipcseiek kikaptak Berlinben a forduló nyitányán

Német labdarúgás
2025.12.12. 22:24

Dárdai Márton: Már a nyáron megcéloztuk a Bundesligát

Légiósok
2025.12.12. 07:24

Sallaiék kikaptak a tizenegyest hibázó Monacótól, nehéz helyzetbe kerültek a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 22:56

Légióskörkép: Szoboszlai, Redzic és Eppel is betalált a múlt héten

Légiósok
2025.12.08. 13:35
Ezek is érdekelhetik