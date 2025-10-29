Nemzeti Sportrádió

Simán kikapott a tartalékos Liverpool a Crystal Palace-tól a Ligakupában

2025.10.29. 22:40
Megérdemelten nyert a Palace (Fotó: AFP)
A Liverpool 3–0-ra kikapott odahaza a Ligakupában a Crystal Palace-tól.

 

ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Liverpool–Crystal Palace 0–3 (0–2)
Liverpool, Anfield, 59 600 néző. V: Pawson
Liverpool: Woodman – Ramsay, Joe Gomez, Robertson (Lucky, 67.), Kerkez – Endo, Nyoni – Morrison (K. Gordon, 68.), Mac Allister (Nallo, 67.), Ngumoha (Kone-Doherty, 86.) – Chiesa. Menedzser: Arne Slot
Crystal Palace: Walter Benítez – Canvot, Lacroix, Guéhi – Daniel Munoz (Cardines, 74.), W. Hughes (Lerma, 74.), Kamada, Borna Sosa (Uche, 83.) – I. Sarr (Devenny, 62.), Pino – Nketiah (Mateta, a szünetben). Menedzser: Oliver Glasner
Gólszerző: I. Sarr (41., 45.), Pino (88.)
Kiállítva: Nallo (79.)

Nem a legerősebb csapatukkal álltak ki a „vörösök” a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsre, rá is fáztak.     

Sok borsot tört már a Crystal Palace ebben az idényben a Liverpool orra alá: előbb augusztusban 2–2 után tizenegyesekkel elvitte előle a Szuperkupa trófeáját, majd a bajnokságban szeptember végén legyőzte 2–1-re. A remek idényrajt után az volt Szoboszlai Dominikék első veresége, és akkor kezdődött a vesszőfutásuk, azóta folyamatosan veszítenek a Premier League-ben.

Ez benne volt a pakliban a Ligakupa nyolcaddöntőjében is, mivel Arne Slot menedzser erősen tartalékos Liverpoolt küldött ki az Anfield gyepére a Palace ellen, Szoboszlai Dominik a keretben sem volt, először ülhetett le a kispadra a nyáron szerződtetett Pécsi Márk, Kerkez Milos viszont a kezdőben kapott helyet.

Az első félidő hajrájában két fájó ütést is bevitt a vendégcsapat Ismaila Sarr révén: a szenegáli csatár előbb a 41. percben tizenkét méterről lőtte ballal a bal alsó sarokba az elé pattanó labdát, majd a félidő ráadásában Yeremy Pino jó ütemű passza után helyezett a kapu bal oldalába. 

Nehéz helyzetbe került így a második félidőre a szakadó esőben a Liverpool, és az sem segített rajta, hogy a 79. percben Amara Nallo piros lapot kapott. A 88. percben Pino pedig megadta a kegyelemdöfést, szépen betörve a tizenhatoson belülre tíz méterről a hosszú, bal sarokba helyezett, 0–3, kiütés a Liverpoolnak hazai pályán.  A hetek óta hullámvölgyben lévő együttesnél a jelek szerint lemondtak a Ligakupáról, így most már a másik három versenysorozatra (bajnokság, FA-kupa, BL) kell fókuszálniuk.

 

Ezek is érdekelhetik