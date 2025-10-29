Ráadásban kapott ki a Komárom a Slovantól, kassai vereség Nagyszombatban

A Komárom jó passzban várta a Slovant: egymás után kétszer is sikerült győznie idegenben a közvetlen riválisai ellen, és összességében már négy találkozót számlált a veretlenségi sorozata, a hálója pedig már 283 perce érintetlen volt. A Slovan otthonában más volt a helyzet: kétszer egygólos vereséget szenvedett, és nagyon tüzes volt a helyzet az égszínkékek háza táján.

Nos, az, hogy a bajnoki cím védője formán kívül, bizonyította az első félidő. A Slovan ugyan mezőnyfölényben játszott, de csak nagyon nehezen jutott el a komáromi tizenhatoshoz. A lilák remekül megszervezték a védelmüket, Száraz Benjamin kapusnak csak belőtt labdákat kellett öklöznie. Ha határozottabbak lettek volna a komáromiak, vezethettek is volna. Azonban Dominik Zák, vagy Ondrej Rudzan nem használták ki a lehetőségeket. Az első negyvenöt perc egyetlen kapura tartó lövése Robert Pillar nevéhez fűződött, Dominik Takac kapusnak azonban nem volt nehéz dolga. A szünet után egészen más Slovan lépett pályára, öt perc alatt három helyzete is volt a vendégeknek. A gólhoz azonban a Komárom volt közelebb, az 54. percben Dan Ozvolda tíz méterről a kapu fölé küldte a labdát. Az első óra végén Tamás Nándor lövése csak centiméterekkel ment a jobb felső sarok mellett. Két perc múlva viszont már kitört a lila öröm Aranyosmaróton: Ondrej Rudzan beadásából Elvis Mashike bólintott a kapuba. A komáromi öröm csak rövid ideig tartott, az előrevágott labdára Andraz Sporar lecsapott, és egyenlített. A várható újabb vendéggól helyett a lilák következő találata jött: gyors ellentámadás végén Simon Smehyl volt, aki kilőtte a bal sarkot. A ráadás perceiben azonban a Slovan fordított: előbb Kevin Ofori, a 95. percben pedig Sporar talált be a kapuba. 2–3

Nagyszombatban 3538 néző előtt jól kezdett a Kassa. Matus Kira kapus megfogta Gong helyzetét, majd a 20. percben Roman Cerepkai az üresen álló Vladimir Pesichez passzolt, aki a léc alá bombázott. Ügyesen játszott a vendégcsapat, minden alkalmat kihasznált az ellentámadásra. A Nagyszombat azonban két perc alatt megfordította a meccset: Timotej Kudlicka, majd Abdulrahmana Taiwo volt eredményes. Rögtön a szünet után Roman Cerepkai lövése a hazai kapufát találta el. A 67. percben ismét Cerepkai lábán volt az egyenlítés, de a hazai kapus hibája után célt tévesztett az üres kapura. Nemsokára Karlo Miljanic puskázott el újabb egyenlítési lehetőséget, ami megbosszulta magát: az utolsó percben Michal Duris eldöntötte a meccset. 3–1

NIKÉ LIGA

BEPÓTOLT MÉRKŐZÉSEK

Komárom–Slovan 2–3 (0–0)

Nagyszombat–FC Kassa 3–1 (2–1)