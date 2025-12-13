Sallai Roland a tizenhatosról lőtt gólt a Galatasarayban – videó
Sallai Roland megszerezte az első gólját ebben az idényben a Galatasarayban. A magyar válogatott támadó a 11. percben volt eredményes az Antalyaspor elleni mérkőzésen.
Sallai először szerzett gólt a 2025–2026-os klubidényben. A Galata ezzel a találattal a 11. percben már 2–0-ra vezetett.
