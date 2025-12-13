Nemzeti Sportrádió

Sallai Roland a tizenhatosról lőtt gólt a Galatasarayban – videó

2025.12.13. 18:24
Fotó: Facebook/Galatasaray
légiósok Galatasaray Sallai Roland
Sallai Roland megszerezte az első gólját ebben az idényben a Galatasarayban. A magyar válogatott támadó a 11. percben volt eredményes az Antalyaspor elleni mérkőzésen.

Sallai először szerzett gólt a 2025–2026-os klubidényben. A Galata ezzel a találattal a 11. percben már 2–0-ra vezetett.

A videót ide kattintva lehet megnézni.

 

