Sallai Roland a tizenhatosról lőtt gólt a Galatasarayban – videó

Sallai először szerzett gólt a 2025–2026-os klubidényben. A Galata ezzel a találattal a 11. percben már 2–0-ra vezetett. A videót ide kattintva lehet megnézni.