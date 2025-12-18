Dárdai Pál lett az Újpest sportigazgatója – hivatalos

Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, csütörtök délután az Újpest FC a hivatalos felületein jelentette be, hogy Dárdai Pál lett az új sportigazgatója. A korábbi szövetségi kapitány sportvezetőként először vállal szerepet a magyar futballban.

„Az Újpest FC a mai napon Dárdai Pált nevezte ki a klub sportigazgatójának. Személyében olyan sportvezetőt hozunk haza, akinek szakmai tudása, a sportág iránti alázata és kitartása példaértékű. A már játékosként legendává váló, majd edzőként a magyar válogatott legutóbbi sikereinek alapjait letevő szakember sportszakmai kérdésekben teljes felhatalmazással bír majd, a munkát pedig január 1-jén kezdi meg” – olvasható a klub hivatalos honlapján megjelent közleményben.

„Minden alkalommal, amikor szóba került, hogy szeretnénk-e, lesz-e sportigazgató Újpesten, elmondtuk, hogy igen, szeretnénk. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy egy olyan közeget teremtsünk meg az elmúlt szűk két év alatt, amely már alkalmas rá, megérett arra, hogy hatékonyan tudja támogatni azt az embert, akit majd kinevezünk – idézte a klubhonlap Ratatics Pétert, az Újpest FC elnökét. – Nem egy sportigazgatót akartunk hozni, azt bármikor tudtunk volna, hanem A sportigazgatót, ez pedig komoly különbség. Dárdai Pálért meg kellett küzdeni, nem adja a nevét akármihez, csak ahhoz, ami mögött látja az elhatározást és a valódi akaratot, így ez számunkra még nagyobb büszkeség. Hiszünk benne, hogy tudásával, szakmai előéletével és azzal a hihetetlen energiával, amivel megérkezett, segít minket visszajuttatni oda, ahová az Újpest való, a csúcsra.”

Bővebben hamarosan!