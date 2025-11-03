Nemzeti Sportrádió

Egyenlített a Columbus, főcsoport-elődöntős a Los Angeles FC

2025.11.03. 07:07
A Columbus kiharcolta a harmadik mérkőzést (Fotó: Getty Images)
A Columbus Crew hazai pályán 4–0-ra győzte le az FC Cincinnatit az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) rájátszásában, így harmadik meccs dönt arról, hogy ki jut be a Keleti főcsoport elődöntőjébe. A Los Angeles FC második győzelmével lezárta az Austin elleni párharcot.

Hazai pályán javított a Columbus Crew, amely az idegenbeli 1–0-s vereséget követően 4–0-ra győzött a Cincinnati ellen, így harmadik meccs dönt arról, hogy melyik csapat jut be a Keleti főcsoport elődöntőjébe.

Gazdag Dániel csapata négygólos előnyénél, a 70. percben lépett pályára.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Nyugaton a Los Angeles FC másodszor is legyőzte az Austint így bejutott a főcsoport-elődöntőbe. Denis Bouanga két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott Szon Hung Minnek, míg az Austinban a korábbi ferencvárosi Myrto Uzuni tizenegyest hibázott. A Los Angeles a Vancouver Whitecaps csapatával találkozik a következő körben.

MLS, RÁJÁTSZÁS
Keleti főcsoport, negyeddöntő, 2. mérkőzés
Columbus Crew–Cincinnati FC 4–0
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Nyugati főcsoport, negyeddöntő, 2. mérkőzés
Austin–Los Angeles FC 1–4
A párharc végeredménye: 2–0 a Los Angeles FC javára

 

Ezek is érdekelhetik