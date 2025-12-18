Vívás: Kónya Csenge az eddigi legjobb eredményét érte el Budapesten

Nemzeti Sportrádió

A 19 éves kardvívó, Kónya Csenge bravúros ezüstérmet szerzett a junior kardvívók budapesti világkupaversenyén.

Pályafutása eddigi legjobb egyéni eredményét érte el a múlt hét végén a 19 éves kardvívó, Kónya Csenge, aki

a Budapesten rendezett junior-világkupaversenyen bravúros ezüstérmet szerzett.

A Svédországban élő, és az édesapja, Kónya Balázs által edzett kitűnőség a 222 főt számláló rangos nemzetközi viadal döntőjében az amerikai Brynnley McKee ellenfeleként maradt alul 15:8-ra. Csenge az előző évadban az üzbég fővárosban Taskentben örülhetett világkupán kiérdemelt bronznak, ezúttal tehát azt az eredményét szárnyalta túl.

„A világkupán élveztem a vívást, és

– korábban a budapesti nemzetközi versenyeimen nem tudtam kihozni magamból a legjobbat – nyilatkozta Csenge. –  A versenynapon jól működtek azok az akciók, amelyeket édesapámmal begyakoroltunk, és asszóról asszóra javultam. A döntőre kicsit elfogyott az energiám, de az ezüstéremmel is nagyon boldog vagyok.”

A világkupán a csapatversenyen Csenge mellett Domonkos Emese és az egyaránt kadétkorú Komjáthy Boglárka, valamint Rácz Brigitta vívott. A Kovács Laura keretedző irányította négyes az ötödik helyen végzett.

„Úgy gondolom, hogy ahogyan a korábbi években, úgy ebben az idényben is nagyon erős válogatott állhat össze a világversenyekre. A csapat célja pedig nem is lehet más, minthogy a legfényesebb érmet hozza el a korosztály Európa- és a világbajnokságáról. A válogatottban mindig is jó volt vívni, a lányokkal megbízunk egymásban és szívesen küzdünk a másikért.”

Kónya Csenge már junior-vk-n szerzett ezüsttel is büszkélkedhet Forrás: MVSZ

Csenge ezen a hétvégén a felnőtt országos bajnokságon is igyekszik bizonyítani, csapatban a DEAC-ot erősíti.

„Rendkívül erős a hazai felnőttmezőny, de bízom az újabb jó eredményben. A DEAC-cal is szeretnénk sokáig jutni, és külön öröm, hogy Battai Sugár Katinkával vívhatok egy csapatban.”

(Kiemelt képünkön: Kónya Csenge Forrás: MVSZ)

