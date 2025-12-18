Vívás: Kónya Csenge az eddigi legjobb eredményét érte el Budapesten
Pályafutása eddigi legjobb egyéni eredményét érte el a múlt hét végén a 19 éves kardvívó, Kónya Csenge, aki
a Budapesten rendezett junior-világkupaversenyen bravúros ezüstérmet szerzett.
A Svédországban élő, és az édesapja, Kónya Balázs által edzett kitűnőség a 222 főt számláló rangos nemzetközi viadal döntőjében az amerikai Brynnley McKee ellenfeleként maradt alul 15:8-ra. Csenge az előző évadban az üzbég fővárosban Taskentben örülhetett világkupán kiérdemelt bronznak, ezúttal tehát azt az eredményét szárnyalta túl.
„A világkupán élveztem a vívást, és
nagyon örülök, hogy az utolsó juniorévemben végre Magyarországon is sikerült jó eredményt elérnem
– korábban a budapesti nemzetközi versenyeimen nem tudtam kihozni magamból a legjobbat – nyilatkozta Csenge. – A versenynapon jól működtek azok az akciók, amelyeket édesapámmal begyakoroltunk, és asszóról asszóra javultam. A döntőre kicsit elfogyott az energiám, de az ezüstéremmel is nagyon boldog vagyok.”
A világkupán a csapatversenyen Csenge mellett Domonkos Emese és az egyaránt kadétkorú Komjáthy Boglárka, valamint Rácz Brigitta vívott. A Kovács Laura keretedző irányította négyes az ötödik helyen végzett.
„Úgy gondolom, hogy ahogyan a korábbi években, úgy ebben az idényben is nagyon erős válogatott állhat össze a világversenyekre. A csapat célja pedig nem is lehet más, minthogy a legfényesebb érmet hozza el a korosztály Európa- és a világbajnokságáról. A válogatottban mindig is jó volt vívni, a lányokkal megbízunk egymásban és szívesen küzdünk a másikért.”
Csenge ezen a hétvégén a felnőtt országos bajnokságon is igyekszik bizonyítani, csapatban a DEAC-ot erősíti.
„Rendkívül erős a hazai felnőttmezőny, de bízom az újabb jó eredményben. A DEAC-cal is szeretnénk sokáig jutni, és külön öröm, hogy Battai Sugár Katinkával vívhatok egy csapatban.”
