Alpesisí-vk: ötvenedik győzelmét aratta Odermatt

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a köd miatt többször is elhalasztott, majd lerövidített olaszországi viadalon az összetett világkupa négyszeres győztese 15 századmásodperccel előzte meg világbajnoki címvédő honfitársát, Franjo von Allment, míg a harmadik leggyorsabb a hazaiak kedvence, Dominik Paris volt.

A 28 éves Odermatt pályafutása során 50. alkalommal állhatott fel a vk-dobogó tetejére, ezzel utolérte a rangsor negyedik helyén az olaszok legendáját, Alberto Tombát. A férfiaknál 86 elsőséggel a svédek klasszisa, Ingemar Stenmark áll az élen, míg a nőknél Mikaela Shiffrin 105 diadallal vezet.

