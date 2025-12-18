Az év góljának választották Molnár Rajmund ollózását

Idén nyáron igazolt Lengyelországba Molnár Rajmund, a 23 éves támadó még az MTK játékosaként kezdte az idényt, de augusztus végén az élvonalbeli Pogon Szczecin kivásárolta a szerződéséből. Bemutatkozása jól sikerült, második meccsén gyönyörű gólt szerzett a Lechia Gdansk elleni bajnokin. A 24. percben az ő találatával szerzett vezetést a Pogon, Sam Greenwood beadását követően tíz méterről, ollózó mozdulattal továbbította a labdát a kapu jobb oldalába, esélyt sem adva a kapusnak. Öröme ugyanakkor nem lehetett teljes, csapata ugyanis 4–3-ra kikapott a Lechiától.

Molnár pazar gólját nemrég a 2025-ös év legszebbjének választották a lengyel bajnokságban. Az Ekstraklasa hivatalos csatornájának összeállítása alapján a dobogóra még Joel Pereira (Lech Poznan) szemfüles ívelése és Aleks Lawniczak ollózása (Zaglebie Lubin) fért fel.

Molnár eddig összesen tíz bajnokin kapott lehetőséget, a Zaglebie Lubin ellen 5–1-re megnyert összecsapáson duplázott, és ő lett a forduló játékosa. A szczeciniek 18 fordulót követően a 10. helyen állnak, míg a kupában ugyan októberben idegenben búcsúztatták a címvédő Legiát, de a következő körben hazai pályán kikaptak a Widzew Lództól, így úgy néz ki, a klub első trófeája még várat magára.

A támadót Marco Rossi több alkalommal is meghívta a válogatottba, ám debütálására ezen az őszön nem került sor. A Pogonnak Molnár előtt is volt már magyar játékosa, Gyurcsó Ádám 2016 és 2018 között erősítette a kikötővárosiakat, és 2016. november 19-én a Wisła Kraków elleni bajnokin négyszer talált az ellenfél hálójába.

A 10 legszebb gól: