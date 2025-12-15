Légióskörkép: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Szánthó Regő is gólt szerzett
Szoboszlai Dominik eseménydús napokon van túl Liverpoolban. Előbb december 6-án, a Leeds elleni bajnokin szerzett gólt, majd a következő tétmeccsen, a múlt héten, kedden az ő 11-esből szerzett góljával nyert a Pool 1–0-ra a Bajnokok Ligájában az Inter vendégeként. A BL-ben a hatodik meccsén ez volt a harmadik találata ebben az idényben, összesen pedig 23 tétmeccsen öt gólnál és öt gólpassznál tart ebben az idényben, a Liverpoolban. Csapata szombati bajnoki meccsén, a Brighton ellen 2–0-ra megnyert találkozón viszont bokasérülés miatt le kellett cserélni őt a 83. percben. A magyar válogatott csapatkapitányát először cserélték le ebben az idényben (eddig a klubjában és a válogatottban is minden meccset végigjátszott, amin pályára lépett).
SZOBOSZLAI 11-ESE AZ INTER ELLEN
Sallai Roland szombaton a Galatasarayban lőtt gólt a török élvonalban, az Antalyaspor vendégeként 4–1-re megnyert meccsen. Az ebben az idényben jobbhátvédet játszó szélsőnek ez volt az első gólja klubjában ebben az idényben, a tizenhatos vonaláról lőtt a jobb alsó sarokba.
SALLAI GÓLJA A GALATASARAYBAN
A 25 éves Szánthó Regő pedig a Zsolna első csapatában szerezte meg az első gólját vasárnap. A korábbi U21-es válogatott szélső októberben szerződött Zsolnára, vasárnap a Slovan vendégeként az ötödik élvonalbeli bajnoki meccsét játszotta ebben az idényben. A 74. percben állt be csereként a pozsonyi meccsen a hazaiak kétgólos vezetésénél, ő állította be a 3–2-es végeredményt a 89. percben egy közeli fejessel.
SZÁNTHÓ REGŐ FEJES GÓLJA POZSONYBAN
ÉLVONALBELI ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
DECEMBER 8., HÉTFŐ
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Entella–Spezia 0–1
Spezia: Nagy Ádám a 92. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
UTA Arad–Petrolul 1–0
UTA: Zsóri Dániel nem volt a meccskeret tagja.
SZERBIA
Szuperliga
Szabadka–Topolya 1–2
Topolya: Mezei Szabolcs a 85. percben állt be.
DECEMBER 9., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1
Liverpool: Kerkez Milos a kispadon ült, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ő szerezte csapata gólját tizenegyesből a 88. percben.
Monaco (francia)–Galatasaray (török) 1–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
FC Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 4–3
Frankfurt: Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben sárga lapot kapott, az 58. percben gólpasszt adott.
Bajnoki kieséses szakasz
AZ (holland)–Aston Villa (angol) 2–1
AZ: Kovács Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 91. percben sárga lapot kapott.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Swansea City–Portsmouth 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk kispados volt.
Blackburn Rovers–Oxford United 1–1
Blackburn: Tóth Balázs sérült.
Southampton–West Bromwich Albion 3–2
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
League One (III. osztály)
Wycombe–Plymouth Argyle 0–1
Plymouth: Szűcs Kornél a 76. percben állt be, a 96. percben sárga lapot kapott.
DECEMBER 10., SZERDA
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2–1
Leverkusen: Szép Márton a 89. percben állt be.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, nyolcaddöntő
Rózsahegy–Kassa 2–4
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 89. percben lecserélték.
DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski (bosnyák) 1–0
Raków: Baráth Péter a 76. percben állt be.
SK Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi) 0–1
Rapid: Bolla Bendegúz sérült.
DECEMBER 12., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Sheffield United 2–0
WBA: Callum Styles végig a pályán volt.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel–Gent II 2–0
Lommel: Vancsa Zalán az 57. percben állt be.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–RB Leipzig 3–1
Union Berlin: Schäfer András a 67. percben állt be.
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Greuther Fürth–Hertha BSC 3–3
Hertha: Dárdai Márton a 24. percben sárga lapot kapott, a 67. percben lecserélték.
Dynamo Dresden–Eintracht Braunschweig 2–3
Braunschweig: Szabó Levente a kispadon ült.
ROMÁNIA
Superliga
CFR Kolozsvár–FK Csíkszereda 3–1
Csíkszereda: Ferenczi János, Pászka Lóránd és Végh Bence végig a pályán volt – Végh a 90+5. percben sárga lapot kapott, Dusinszki Szabolcsot a 62. percben, Szalay Szabolcsot a 84. percben cserélték le, Eppel Márton, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János és Szabó Bálint nem volt a keretben.
Liga 2 (II. osztály)
Sepsi OSK–Concordia 3–1
Sepsi OSK: Sigér Dávid az 58. percben állt be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kasimpasa–Genclerbirligi 0–0
Kasimpasa: Szalai Attila a kispadon ült.
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.
DECEMBER 13., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–0
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik kezdett, a 83. percben lecserélték
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Blackburn Rovers 2–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk csereként állt be az 57. percben
Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt a keretben
League One (III. osztály)
Plymouth Argyle–Rotherham United 1–0
Plymouth: Szűcs Kornél a 65. percben állt be csereként
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Linzer ASK 1–2
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Seraing 1–0
Kortrijk: Dénes Vilmos kispados volt, nem cserélték be
CIPRUS
Cyprus League
Omonia Aradippu–Anorthoszisz 1–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kispados volt, nem cserélték be
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Modena 0–2
Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 61. percben lecserélték
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
Rio Ave–Vitoria Guimaraes 0–1
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 79. percben lecserélték
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Olimpia Szatmárnémeti–Afumati 2–1
Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ült, Torvund Alexander kezdett, Pintér Bence kezdett
ASA Marosvásárhely–CSM Resita 0–2
ASA: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel az 59. percben állt be csereként
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Motherwell 0–0
Dundee United: Keresztes Krisztián eltiltás miatt nem volt a keretben
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Valladolid–FC Andorra 0–1
Andorra: Yaakobishvili Antal kispados volt, nem cserélték be, Yaakobishvili Áron végig a pályán volt
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Zólyombrézó–Dunaszerdahelyi AC 0–1
DAC: Redzic Damir eltiltás miatt nem volt a keretben, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Eyüpspor 3–0
Rizespor: Mocsi Attila csereként állt be a 85. percben
Antalyaspor–Galatasaray 1–4
Galatasaray: Sallai Roland kezdő volt, a 11. percben gólt szerzett, végigjátszotta a mérkőzést.
DECEMBER 14., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
BW Linz–SK Rapid 1–1
Rapid: Bolla Bendegúz a szünetben állt be csereként.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Eupen–FC Bruges II 2–1
Bruges II: Ostoici Stefan, nem nevezték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Olympique Lyon–Le Havre 1–0
Le Havre: Loic Nego kezdett, a 24. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin 0–1
Raków: Baráth Péter kezdett, a 86. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Komárom–Kassa 1–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 70. percben lecserélték.
Slovan Bratislava–Zsolna 3–2
Zsolna: Szánthó Regő a 74. percben állt be, a 89. percben gólt szerzett.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Karagümrük–Kocaelispor 1–1
Kocaelispor: Balogh Botond a 22. percben sárga lapot kapott, a 72. percben lecserélték.
DECEMBER 15., HÉTFŐ
IZRAEL
Ligat Ha’Al
19.00: Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Farul Constanta–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
SZERBIA
Szuperliga
19.30: Topolya–Crvena zvezda
Topolya: Mezei Szabolcs