Légióskörkép: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Szánthó Regő is gólt szerzett

Szoboszlai Dominik eseménydús napokon van túl Liverpoolban. Előbb december 6-án, a Leeds elleni bajnokin szerzett gólt, majd a következő tétmeccsen, a múlt héten, kedden az ő 11-esből szerzett góljával nyert a Pool 1–0-ra a Bajnokok Ligájában az Inter vendégeként. A BL-ben a hatodik meccsén ez volt a harmadik találata ebben az idényben, összesen pedig 23 tétmeccsen öt gólnál és öt gólpassznál tart ebben az idényben, a Liverpoolban. Csapata szombati bajnoki meccsén, a Brighton ellen 2–0-ra megnyert találkozón viszont bokasérülés miatt le kellett cserélni őt a 83. percben. A magyar válogatott csapatkapitányát először cserélték le ebben az idényben (eddig a klubjában és a válogatottban is minden meccset végigjátszott, amin pályára lépett).

SZOBOSZLAI 11-ESE AZ INTER ELLEN

Sallai Roland szombaton a Galatasarayban lőtt gólt a török élvonalban, az Antalyaspor vendégeként 4–1-re megnyert meccsen. Az ebben az idényben jobbhátvédet játszó szélsőnek ez volt az első gólja klubjában ebben az idényben, a tizenhatos vonaláról lőtt a jobb alsó sarokba.

SALLAI GÓLJA A GALATASARAYBAN

A 25 éves Szánthó Regő pedig a Zsolna első csapatában szerezte meg az első gólját vasárnap. A korábbi U21-es válogatott szélső októberben szerződött Zsolnára, vasárnap a Slovan vendégeként az ötödik élvonalbeli bajnoki meccsét játszotta ebben az idényben. A 74. percben állt be csereként a pozsonyi meccsen a hazaiak kétgólos vezetésénél, ő állította be a 3–2-es végeredményt a 89. percben egy közeli fejessel.

SZÁNTHÓ REGŐ FEJES GÓLJA POZSONYBAN

ÉLVONALBELI ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

DECEMBER 8., HÉTFŐ

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Entella–Spezia 0–1

Spezia: Nagy Ádám a 92. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Petrolul 1–0

UTA: Zsóri Dániel nem volt a meccskeret tagja.

SZERBIA

Szuperliga

Szabadka–Topolya 1–2

Topolya: Mezei Szabolcs a 85. percben állt be.

DECEMBER 9., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1

Liverpool: Kerkez Milos a kispadon ült, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ő szerezte csapata gólját tizenegyesből a 88. percben.

Monaco (francia)–Galatasaray (török) 1–0

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

FC Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 4–3

Frankfurt: Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben sárga lapot kapott, az 58. percben gólpasszt adott.

Bajnoki kieséses szakasz

AZ (holland)–Aston Villa (angol) 2–1

AZ: Kovács Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 91. percben sárga lapot kapott.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Swansea City–Portsmouth 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk kispados volt.

Blackburn Rovers–Oxford United 1–1

Blackburn: Tóth Balázs sérült.

Southampton–West Bromwich Albion 3–2

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

League One (III. osztály)

Wycombe–Plymouth Argyle 0–1

Plymouth: Szűcs Kornél a 76. percben állt be, a 96. percben sárga lapot kapott.

DECEMBER 10., SZERDA

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2–1

Leverkusen: Szép Márton a 89. percben állt be.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, nyolcaddöntő

Rózsahegy–Kassa 2–4

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 89. percben lecserélték.

DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Alapszakasz

Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski (bosnyák) 1–0

Raków: Baráth Péter a 76. percben állt be.

SK Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi) 0–1

Rapid: Bolla Bendegúz sérült.

DECEMBER 12., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Sheffield United 2–0

WBA: Callum Styles végig a pályán volt.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel–Gent II 2–0

Lommel: Vancsa Zalán az 57. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–RB Leipzig 3–1

Union Berlin: Schäfer András a 67. percben állt be.

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Greuther Fürth–Hertha BSC 3–3

Hertha: Dárdai Márton a 24. percben sárga lapot kapott, a 67. percben lecserélték.

Dynamo Dresden–Eintracht Braunschweig 2–3

Braunschweig: Szabó Levente a kispadon ült.

ROMÁNIA

Superliga

CFR Kolozsvár–FK Csíkszereda 3–1

Csíkszereda: Ferenczi János, Pászka Lóránd és Végh Bence végig a pályán volt – Végh a 90+5. percben sárga lapot kapott, Dusinszki Szabolcsot a 62. percben, Szalay Szabolcsot a 84. percben cserélték le, Eppel Márton, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János és Szabó Bálint nem volt a keretben.

Liga 2 (II. osztály)

Sepsi OSK–Concordia 3–1

Sepsi OSK: Sigér Dávid az 58. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kasimpasa–Genclerbirligi 0–0

Kasimpasa: Szalai Attila a kispadon ült.

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.

DECEMBER 13., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–0

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik kezdett, a 83. percben lecserélték

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Blackburn Rovers 2–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk csereként állt be az 57. percben

Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt a keretben

League One (III. osztály)

Plymouth Argyle–Rotherham United 1–0

Plymouth: Szűcs Kornél a 65. percben állt be csereként

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Linzer ASK 1–2

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–Seraing 1–0

Kortrijk: Dénes Vilmos kispados volt, nem cserélték be

CIPRUS

Cyprus League

Omonia Aradippu–Anorthoszisz 1–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás kispados volt, nem cserélték be

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Modena 0–2

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 61. percben lecserélték

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

Rio Ave–Vitoria Guimaraes 0–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 79. percben lecserélték

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Olimpia Szatmárnémeti–Afumati 2–1

Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ült, Torvund Alexander kezdett, Pintér Bence kezdett

ASA Marosvásárhely–CSM Resita 0–2

ASA: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel az 59. percben állt be csereként

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Motherwell 0–0

Dundee United: Keresztes Krisztián eltiltás miatt nem volt a keretben

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Valladolid–FC Andorra 0–1

Andorra: Yaakobishvili Antal kispados volt, nem cserélték be, Yaakobishvili Áron végig a pályán volt

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Zólyombrézó–Dunaszerdahelyi AC 0–1

DAC: Redzic Damir eltiltás miatt nem volt a keretben, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Eyüpspor 3–0

Rizespor: Mocsi Attila csereként állt be a 85. percben

Antalyaspor–Galatasaray 1–4

Galatasaray: Sallai Roland kezdő volt, a 11. percben gólt szerzett, végigjátszotta a mérkőzést.

DECEMBER 14., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

BW Linz–SK Rapid 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz a szünetben állt be csereként.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Eupen–FC Bruges II 2–1

Bruges II: Ostoici Stefan, nem nevezték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Olympique Lyon–Le Havre 1–0

Le Havre: Loic Nego kezdett, a 24. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin 0–1

Raków: Baráth Péter kezdett, a 86. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komárom–Kassa 1–2

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 70. percben lecserélték.

Slovan Bratislava–Zsolna 3–2

Zsolna: Szánthó Regő a 74. percben állt be, a 89. percben gólt szerzett.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Karagümrük–Kocaelispor 1–1

Kocaelispor: Balogh Botond a 22. percben sárga lapot kapott, a 72. percben lecserélték.

DECEMBER 15., HÉTFŐ

IZRAEL

Ligat Ha’Al

19.00: Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

ROMÁNIA

Superliga

16.30: Farul Constanta–UTA Arad

UTA: Zsóri Dániel

SZERBIA

Szuperliga

19.30: Topolya–Crvena zvezda

Topolya: Mezei Szabolcs