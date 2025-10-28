Nemzeti Sportrádió

Német Kupa: Dárdai Márton gólpasszal segítette a Hertha továbbjutását

2025.10.28. 20:59
null
Jogos Dárdai Márton öröme, nyolcaddöntőbe jutott a Hertha a Német Kupában (Fotó: AFP)
Gólpasszal járult hozzá Dárdai Márton a Hertha BSC 3–0-s győzelméhez a szintén a másodosztályban szereplő Elversberg ellen a labdarúgó Német Kupa 2. fordulójában.

A berliniek augusztusban már játszottak hazai pályán kedd esti riválisukkal, s akkor a vendégek 2–0-ra nyertek. A kupamérkőzésen a 18-szoros válogatott Dárdai Márton a kezdőcsapat tagjaként végig a pályán volt, az 58. percben gólpasszt adott, csapata pedig 3–0-s győzelemmel jutott tovább a következő fordulóba.

Öccse, a Wolfsburgban légióskodó 19 éves középpályás, Dárdai Bence kerettag volt ugyan a Holstein Kiel elleni hazai mérkőzésen, de csak a 90. percben lépett pályára, és a ráadással együtt csupán hét percet kapott. A zöld-fehérek a 36. percben emberhátrányba kerültek, és 1–0-s vereséggel elbúcsúztak a kupasorozattól.

A nap rangadóján hosszabbítás után tizenegyesek döntöttek, a frankfurti Ansgar Knauff 7. percben szerzett góljára a dortmundi Julian Brandt a második félidő elején válaszolt. A hosszabbításban a Frankfurt szerzett egy szabálytalan gólt, végül tizenegyespárbaj döntött, amely során a hazaiaktól Ritsu Doanon és Faresz Saibin is kifogott a meccsen is több bravúrt bemutató svájci Gregor Kobel kapus, a dortmundiak viszont mind a négy kísérletüket belőtték, és továbbmentek.

NÉMET KUPA
2. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 1–1 – 11-esekkel 2–4
Heidenheim–Hamburg 0–1
Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.) 3–0
Wolfsburg–Kiel (II.) 0–1
KÉSŐBB
20.45: Augsburg–Bochum (II.)
20.45: Cottbus (III.)–RB Leipzig (Tv: Sport1)
20.45: Mönchengladbach–Karlsruhe (II.)
20.45: St. Pauli–Hoffenheim

 

