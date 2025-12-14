Szánthó Regő a Slovan ellen szerezte meg első zsolnai gólját az élvonalban
A korábbi U21-es válogatott Szánthó Regő októberben szerződött Zsolnára, vasárnap a Slovan vendégeként az ötödik élvonalbeli bajnoki meccsét játszotta ebben az idényben, és megszerezte az első gólját az első csapatban. A szélső a 74. percben állt be csereként a pozsonyi meccsen a hazaiak kétgólos vezetésénél, ő állította be a 3–2-es végeredményt a 89. percben.
A MAGYAR LÉGIÓSOK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE
AUSZTRIA
Bundesliga
BW Linz–SK Rapid 1–1
Rapid: Bolla Bendegúz a szünetben állt be csereként.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Eupen–FC Bruges II 2–1
Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Olympique Lyon–Le Havre 1–0
Le Havre: Loic Nego kezdett, a 24. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin 0–1
Raków: Baráth Péter kezdett, a 86. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Komárom–Kassa 1–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 70. percben lecserélték.
Slovan Bratislava–Zsolna 3–2
Zsolna: Szánthó Regő a 74. percben állt be, a 89. percben gólt szerzett.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Karagümrük–Kocaelispor 1–1
Kocaelispor: Balogh Botond a 22. percben sárga lapot kapott, a 72. percben lecserélték.