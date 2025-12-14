Szánthó Regő a Slovan ellen szerezte meg első zsolnai gólját az élvonalban

A korábbi U21-es válogatott Szánthó Regő októberben szerződött Zsolnára, vasárnap a Slovan vendégeként az ötödik élvonalbeli bajnoki meccsét játszotta ebben az idényben, és megszerezte az első gólját az első csapatban. A szélső a 74. percben állt be csereként a pozsonyi meccsen a hazaiak kétgólos vezetésénél, ő állította be a 3–2-es végeredményt a 89. percben.

A MAGYAR LÉGIÓSOK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE

AUSZTRIA

Bundesliga

BW Linz–SK Rapid 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz a szünetben állt be csereként.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Eupen–FC Bruges II 2–1

Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Olympique Lyon–Le Havre 1–0

Le Havre: Loic Nego kezdett, a 24. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin 0–1

Raków: Baráth Péter kezdett, a 86. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komárom–Kassa 1–2

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 70. percben lecserélték.

Slovan Bratislava–Zsolna 3–2

Zsolna: Szánthó Regő a 74. percben állt be, a 89. percben gólt szerzett.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Karagümrük–Kocaelispor 1–1

Kocaelispor: Balogh Botond a 22. percben sárga lapot kapott, a 72. percben lecserélték.