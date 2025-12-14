Nemzeti Sportrádió

Szánthó Regő a Slovan ellen szerezte meg első zsolnai gólját az élvonalban

2025.12.14. 20:55
null
Szánthó Regő októberben szerződött Zsolnára, az ötödik bajnoki meccsén szerezte meg az első gólját (Fotó: MSK Zilina)
Nem sok sikerélményben volt része vasárnap a külföldön, első vagy másodosztályban szereplő magyar labdarúgóknak, Szánthó Regő is vesztes csapat tagja volt a szlovák élvonalban, viszont megszerezte első gólját a tabellát vezető Slovan ellen.

 

 

A korábbi U21-es válogatott Szánthó Regő októberben szerződött Zsolnára, vasárnap a Slovan vendégeként az ötödik élvonalbeli bajnoki meccsét játszotta ebben az idényben, és megszerezte az első gólját az első csapatban. A szélső a 74. percben állt be csereként a pozsonyi meccsen a hazaiak kétgólos vezetésénél, ő állította be a 3–2-es végeredményt a 89. percben.

 

 A MAGYAR LÉGIÓSOK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE 

AUSZTRIA
Bundesliga
BW Linz–SK Rapid 1–1
Rapid: Bolla Bendegúz a szünetben állt be csereként.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Eupen–FC Bruges II 2–1 
Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték.

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Olympique Lyon–Le Havre 1–0 
Le Havre: Loic Nego kezdett, a 24. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin 0–1 
Raków: Baráth Péter kezdett, a 86. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA  
Niké Liga
Komárom–Kassa 1–2 
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 70. percben lecserélték.
Slovan Bratislava–Zsolna 3–2 
Zsolna: Szánthó Regő a 74. percben állt be, a 89. percben gólt szerzett.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Karagümrük–Kocaelispor 1–1 
Kocaelispor: Balogh Botond a 22. percben sárga lapot kapott, a 72. percben lecserélték.

 

 

