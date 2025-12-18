Biztató formában futballozik Kerkez Milos a Liverpoolban

TOVÁBBRA IS SZOBOSZLAI DOMINIK miatt izgulnak leginkább a Liverpoolnál, de még mindig nem derült ki, hogy a legutóbbi fordulóban (Brighton, 2–0) bokasérülést szenvedő légiós vállalhatja-e a játékot a Tottenham elleni idegenbeli bajnokin szombaton. Igaz, a The Athletic úgy értesült, hogy van esély a bevetésére a hétvégén, de december 27-én a Wolverhampton ellen biztosan pályára lép.

Kedvezőtlen forgatókönyv esetén Arne Slot menedzsernek a komplett jobb oldalt újra kell(ene) húznia – Szoboszlai Dominik a középpálya jobb szélén kezdett az elmúlt időszakban –, mert Mohamed Szalah elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára, míg a védelemből Joe Gomez ismét megsérült. A holland szakvezető számíthat ugyan az eltiltásból visszatérő Conor Bradley-re, valamint a sérülésből felépülő Jeremie Frimpongra, de egyikük sincs meccsritmusban, és ha idővel valamilyen okból őket is pótolni kell Londonban, még szorultabb helyzetbe kerül a Liverpool.

Ehhez képest Arne Slot szinte a bőség zavarával küzd a bal oldalon, főleg a védelmet tekintve. Kerkez Milos idénybeli legjobb teljesítményét nyújtotta a Brighton ellen, jóllehet a mérkőzés vége felé többször begörcsölt a vádlija. A címvédő szerencséje, hogy az év végén már nem kell tartani a korábbi heti kétmeccses ritmust, és marad idő a regenerálódásra, így a magyar válogatott balhátvéd is kellően kipihenheti magát a szombati folytatás előtt. Ráadásul egy az egyben pótolhatja Andrew Robertson, aki az utóbbi két bajnokin összesen tizenkét percet játszott, és koránt sincs rossz formában. Kerkez Milos viszont most valóban elkapta a fonalat, a Brighton elleni produkciójával kapcsolatban a legtöbb angol értékelés kiemelte: tökéletesen semlegesítette a vendégek egyik legjobb formában lévő játékosát, Yankuba Minteh-t, aki az ő oldalán futott (volna) fel a liverpooli kapuig.

„Kifejezetten versengő alkatnak tartom magam, szeretem a legjobb formámat hozni. Ez különösen fontos akkor, ha olyan játékossal kell megküzdeni a helyért a csapatban, mint Andy Robertson. Ilyen konkurencia esetén muszáj folyamatosan jól teljesíteni. Ha nincs versenyhelyzet, könnyen lecsúszhatunk a csúcsról, ezért kell valaki, aki mindig felráz – mondta a nyáron az AFC Bournemouthból szerződtetett 22 éves magyar védő a Liverpool FC hivatalos oldalának adott interjújában a posztért zajló versengésről, az esetleges rotációról pedig így vélekedett: – Karrierem során most először fordul elő velem, hogy háromnaponta játszom, még szoknom kell. Andyvel, aki nagyszerű játékos, versenyhelyzetben vagyok, rengeteget tanulok tőle. Mindenki játszani akar minden meccsen, de persze a lábaknak is jót tesz, ha időnként pihenhetünk és kezelhetjük a kisebb sérüléseket.”

Figyelembe véve a Brighton elleni görcsöket, valamint Robertson viszonylagos frissességét, meglehet, a Spurs ellen a skót válogatott játékos kezd, ám ez nem változtat a lényegen Kerkez Milos szerint: „Az a célunk, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, lehetőleg egyet sem, és nyerjünk. Ez a védők és a kapus legfőbb feladata. A West Ham United, majd a Brighton ellen sikerült, reméljük, így lesz legközelebb is.”