Nemzeti Sportrádió

Dárdai Márton: Már a nyáron megcéloztuk a Bundesligát

S. Zs.S. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 07:24
null
Dárdai Márton (Fotó: AFP)
Címkék
légiósok Hertha Dárdai Márton
A német másodosztályban szereplő Hertha magyar válogatott belső védője, Dárdai Márton kisebb sérülését követően pénteken visszatérhet a pályára és tovább küzd csapatával a feljutásért.

VAN ÖSSZEFÜGGÉS – hosszú, ragyogó sorozat szakadt meg. A német másod­osztályban szereplő Hertha BSC egymást követő hét tétmérkőzésen győzött, ötször a bajnokságban, kétszer a Német Kupában, és e hét meccs közül haton gólt sem kapott. A hetedik sem volt tragikus, hiszen a Kaiserslautern elleni győztes mérkőzésen (6–1) kapott gól nem veszélyeztette a továbbjutást a kupában. A kiütéses diadal előtt a Düsseldorf (1–0), az Elversberg (a kupában 3–0), a Dynamo Dresden (2–0), a Kaiserslautern (bajnokin 1–0), a Braunschweig (1–0) és a Hol­stein Kiel (1–0) ellen nyert.

Ebben a sorozatban főszerepet vállalt a 23 éves Dárdai Márton, aki középső védőként mindegyik felsorolt találkozót végigjátszotta – az előző hétvégén azonban nem lehetett ott a Magdeburg elleni bajnokin, amelyen véget ért a széria: a vendégek 2–0-ra győztek.

„Volt egy kisebb bevérzés a combomon, így a szakmai stábbal, az orvosokkal közösen úgy döntöttünk, nem éri meg kockáztatni, nehogy súlyosabb sérülés legyen belőle” – mondta lapunknak Dárdai Márton.

A Hertha BSC a Német Kupában 2026 februárjában az élvonalbeli Freiburggal játszik az elődöntőbe jutásért, sikere esetén a Bayern München–RB Leipzig győztese vár a fővárosiakra – de ez még arrébb van. A bajnokságban előbb a Fürth vendége lesz a Hertha, 2025 utolsó bajnokiján pedig az Arminia Bielefeldet fogadja. A Magdeburgtól elszenvedett vereség után a csapat a hetedik helyen áll, ha győzött volna, pontszámban utolérte volna a harmadik, osztályozós helyen lévő Darmstadtot, és egy ponttal lett volna csak a már feljutó helyen lévő, második Elversberg mögött.

A kapott gól nélküli sorozat?

„Átálltunk a négyvédős rendszerre – mondta a 18-szoros magyar válogatott védő. – Úgy tűnik, ez fekszik nekünk. A legtöbbször a harmincöt éves Toni Leistnerrel játszunk a két belső védő posztján, jól megértjük egymást, rutinos futballista, szeretek mellette futballozni. A csapat egyre egységesebb, a bajnokság elejétől egyre erősödött a motiváció, tudunk egymásért küzdeni, csapatként harcolunk, ennek tulajdonítom azt a szép sorozatot. Tovább kell dolgozni, a hátralévő két mérkőzésből próbáljuk kihozni a legtöbbet. Már a nyári felkészülés idején éreztük, van esélyünk a jó szereplésre, nem titok, megcéloztuk a Bundesligát. A kupában a legjobb nyolc közé jutottunk, ez is erősítette a csapat önbizalmát.”

A berlini szurkolók is abban bíznak, hogy Dárdai Márton sérülése mielőbb rendbe jön, és ismét elfoglalhatja helyét a védelem közepén, akár már pénteken a Fürth ellen.

Stefan LEITL, a Hertha BSC vezetőedzője: – Dárdai Márton fantasztikus játékos, meggyőződhettem erről, mióta itt vagyok, szerintem a bajnokság egyik legjobb belső védője. Niklas Kolbe kiválóan helyettesítette, de Márton az Márton, garantálva van a helye a védelem közepén.

 

légiósok Hertha Dárdai Márton
Legfrissebb hírek

Sallaiék kikaptak a tizenegyest hibázó Monacótól, nehéz helyzetbe kerültek a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 22:56

Légióskörkép: Szoboszlai, Redzic és Eppel is betalált a múlt héten

Légiósok
2025.12.08. 13:35

Heti légiósprogram: Union Berlin–RB Leipzig a Bundesligában

Légiósok
2025.12.08. 12:32

Hiába Szoboszlai gólja, a Leeds a 96. percben kiegyenlített a Liverpool ellen

Angol labdarúgás
2025.12.06. 20:33

Német Kupa: Dárdai Márton gólpasszt adott, a Hertha hat gólt lőve jutott tovább

Német labdarúgás
2025.12.02. 20:20

Légióskörkép: két magyar gól Lengyelországban, egy-egy a BL-ben és Romániában

Légiósok
2025.12.01. 14:18

Brazília: a magyar csatár januárban klubot vált – Peruból is hívják

Légiósok
2025.11.28. 08:40

Daniel Ortiz: A modern kapus remek példája Yaakobishvili Áron

Légiósok
2025.11.28. 06:56
Ezek is érdekelhetik