Dárdai Márton: Már a nyáron megcéloztuk a Bundesligát

VAN ÖSSZEFÜGGÉS – hosszú, ragyogó sorozat szakadt meg. A német másod­osztályban szereplő Hertha BSC egymást követő hét tétmérkőzésen győzött, ötször a bajnokságban, kétszer a Német Kupában, és e hét meccs közül haton gólt sem kapott. A hetedik sem volt tragikus, hiszen a Kaiserslautern elleni győztes mérkőzésen (6–1) kapott gól nem veszélyeztette a továbbjutást a kupában. A kiütéses diadal előtt a Düsseldorf (1–0), az Elversberg (a kupában 3–0), a Dynamo Dresden (2–0), a Kaiserslautern (bajnokin 1–0), a Braunschweig (1–0) és a Hol­stein Kiel (1–0) ellen nyert.

Ebben a sorozatban főszerepet vállalt a 23 éves Dárdai Márton, aki középső védőként mindegyik felsorolt találkozót végigjátszotta – az előző hétvégén azonban nem lehetett ott a Magdeburg elleni bajnokin, amelyen véget ért a széria: a vendégek 2–0-ra győztek.

„Volt egy kisebb bevérzés a combomon, így a szakmai stábbal, az orvosokkal közösen úgy döntöttünk, nem éri meg kockáztatni, nehogy súlyosabb sérülés legyen belőle” – mondta lapunknak Dárdai Márton.

A Hertha BSC a Német Kupában 2026 februárjában az élvonalbeli Freiburggal játszik az elődöntőbe jutásért, sikere esetén a Bayern München–RB Leipzig győztese vár a fővárosiakra – de ez még arrébb van. A bajnokságban előbb a Fürth vendége lesz a Hertha, 2025 utolsó bajnokiján pedig az Arminia Bielefeldet fogadja. A Magdeburgtól elszenvedett vereség után a csapat a hetedik helyen áll, ha győzött volna, pontszámban utolérte volna a harmadik, osztályozós helyen lévő Darmstadtot, és egy ponttal lett volna csak a már feljutó helyen lévő, második Elversberg mögött.

A kapott gól nélküli sorozat?

„Átálltunk a négyvédős rendszerre – mondta a 18-szoros magyar válogatott védő. – Úgy tűnik, ez fekszik nekünk. A legtöbbször a harmincöt éves Toni Leistnerrel játszunk a két belső védő posztján, jól megértjük egymást, rutinos futballista, szeretek mellette futballozni. A csapat egyre egységesebb, a bajnokság elejétől egyre erősödött a motiváció, tudunk egymásért küzdeni, csapatként harcolunk, ennek tulajdonítom azt a szép sorozatot. Tovább kell dolgozni, a hátralévő két mérkőzésből próbáljuk kihozni a legtöbbet. Már a nyári felkészülés idején éreztük, van esélyünk a jó szereplésre, nem titok, megcéloztuk a Bundesligát. A kupában a legjobb nyolc közé jutottunk, ez is erősítette a csapat önbizalmát.”

A berlini szurkolók is abban bíznak, hogy Dárdai Márton sérülése mielőbb rendbe jön, és ismét elfoglalhatja helyét a védelem közepén, akár már pénteken a Fürth ellen.

Stefan LEITL, a Hertha BSC vezetőedzője: – Dárdai Márton fantasztikus játékos, meggyőződhettem erről, mióta itt vagyok, szerintem a bajnokság egyik legjobb belső védője. Niklas Kolbe kiválóan helyettesítette, de Márton az Márton, garantálva van a helye a védelem közepén.