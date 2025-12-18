Eldőlt, márciusban, Katarban lesz a Finalissima

Az időpontot és a helyszínt a dél-amerikai, az európai, valamit a spanyol és az argentin szövetség is megerősítette.

A Finalissima egyetlen mérkőzésből áll a két kontinenselső között. Spanyolország a 2024-es Eb-t Anglia 2–1-es legyőzésével nyerte meg, míg Argentína a múlt évi Copa America döntőjében Kolumbiát múlta felül 1–0-ra.