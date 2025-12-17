Championship: Styles bekerült a forduló válogatottjába

Callum Styles remek teljesítményt nyújtott a West Bromwich Albionban a Championship 21. fordulójában, csapata pedig 2–0-s győzelmet aratott.

A magyar válogatott labdarúgó a jó játékának köszönhetően helyet kapott a forduló álomcsapatában is, ahol egyedül ő képviseli a West Bromot.

A forduló álomcsapatát a WhoScored statisztikai oldal osztályzataiból állítja össze a liga.

Styles húsz bajnokin kapott szerepet a másodosztályban, 1536 percet töltött a pályán. 17-szer kezdőként számolt vele a szakmai stáb, háromszor becserélték, a Norwich elleni októberi meccsen nem kapott egyedül lehetőséget. A West Brom 16. helyen áll a bajnokságban.