Championship: Styles bekerült a forduló válogatottjába
Bekerült az angol labdarúgó-másodosztály legutóbbi fordulójának válogatottjába a West Bromwich Albion játékosa, Callum Styles is.
Callum Styles remek teljesítményt nyújtott a West Bromwich Albionban a Championship 21. fordulójában, csapata pedig 2–0-s győzelmet aratott.
A magyar válogatott labdarúgó a jó játékának köszönhetően helyet kapott a forduló álomcsapatában is, ahol egyedül ő képviseli a West Bromot.
A forduló álomcsapatát a WhoScored statisztikai oldal osztályzataiból állítja össze a liga.
Styles húsz bajnokin kapott szerepet a másodosztályban, 1536 percet töltött a pályán. 17-szer kezdőként számolt vele a szakmai stáb, háromszor becserélték, a Norwich elleni októberi meccsen nem kapott egyedül lehetőséget. A West Brom 16. helyen áll a bajnokságban.
